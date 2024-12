Bénin : Le Comité international de la Croix-Rouge s’installe à Cotonou

Le gouvernement béninois et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont signé un accord de siège à Cotonou, en présence de Loukas Petridis, chef de la délégation régionale du CICR basée à Abidjan. Cet accord officialise l’établissement d’un bureau du CICR au Bénin, renforçant ainsi une coopération de longue date avec les autorités béninoises et la Croix-Rouge béninoise (CRB).

Il vise à promouvoir le droit international humanitaire et à intensifier les efforts de protection et d’assistance aux personnes touchées par des conflits armés et autres situations de violence. Selon Loukas Petridis, cette signature marque une nouvelle ère dans les relations entre le CICR et le Bénin, ouvrant la voie à des partenariats renforcés avec des institutions clés telles que les ministères des Affaires étrangères, de la Santé, de la Défense et de la Justice.

Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a souligné la volonté du gouvernement de renforcer la coopération humanitaire avec le CICR. Le CICR est une organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante, dédiée à la protection et à l’assistance des personnes affectées par les conflits armés. La présence d’un bureau au Bénin permettra de consolider les efforts humanitaires dans le pays et de promouvoir davantage le respect du droit international humanitaire.