Bénin : le général autoproclamé Faléti écope de 10 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict ce lundi 9 décembre 2024. Biaou Ayodélé FALETI, autoproclamé général, a été condamné à 10 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l’État. Apparu vêtu de blanc, avec cheveux et barbe fournis, il a été jugé aux côtés d’un coaccusé, qui a écopé de 58 mois de prison ferme. Les faits remontent à fin 2019 et début 2020, lorsque les accusés ont bloqué la route inter-État de Savè.

Cet acte avait paralysé la circulation et entraîné des pertes humaines ainsi que des blessures graves. Rappelons que, selon l’accusation, le prévenu, à la tête d’un groupe de manifestants, aurait orchestré des actions visant à saboter des édifices publics et à défier les forces de sécurité. L’accusation affirme que Faleti, par son pseudo de « général », occupait un rôle de leader au sein de cette révolte. Cependant, Faleti Biaou Ayodélé a plaidé non coupable. Devant la CRIET, il a nié toute implication dans l’incitation aux violences et a affirmé ne pas être le meneur des manifestations de Savè. Selon ses déclarations, les troubles auraient éclaté en son absence, et la situation s’était déjà détériorée lorsqu’il est revenu dans la région.