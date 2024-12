Bénin : Les 150 migrants rapatriés d’Algérie bénéficient d’une aide financière

Photo d'illustration : Mathieu Galtier/IRIN

Mardi 3 décembre 2024, 150 migrants béninois bloqués en Algérie ont été rapatriés à Cotonou grâce à une opération coordonnée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en partenariat avec le gouvernement béninois. Ce retour s’inscrit dans le cadre du programme de retour volontaire assisté, visant à offrir une aide humanitaire et une réintégration sécurisée aux migrants.

Un accueil et un soutien immédiats

Selon le quotidien Le Matinal, à leur arrivée, les migrants ont bénéficié d’un accueil chaleureux et de diverses formes d’assistance. Des kits de première nécessité leur ont été distribués, et une prise en charge psycho-sociale et médicale a été mise en place pour les cas les plus vulnérables. Une évaluation individuelle a également permis de recueillir leurs besoins spécifiques afin de mieux organiser leur réinsertion. Pendant 24 heures, les rapatriés sont hébergés à l’hôtel Havre de Paix à Akogbato, où des services de restauration leur sont offerts pour répondre à leurs besoins alimentaires immédiats. Chaque migrant reçoit également une aide financière sous forme de « Pocket money » pour couvrir leurs premières dépenses après leur retour.

Cette initiative, soutenue par l’Union européenne, témoigne de l’engagement de l’OIM et des autorités béninoises à protéger les droits des migrants et à faciliter leur réintégration dans leurs communautés d’origine. Une mission consulaire, organisée du 22 au 29 novembre 2024 en Algérie, avait permis d’identifier les bénéficiaires et de finaliser les préparatifs de leur rapatriement. L’opération se poursuit avec un deuxième vol charter programmé pour le 5 décembre 2024, afin de rapatrier un autre groupe de migrants béninois encore en Algérie. Ces actions s’inscrivent dans une démarche continue visant à garantir un retour sécurisé et à soutenir les migrants dans leur réintégration durable.