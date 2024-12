Bénin: MTN étend son empreinte à la GDIZ

Photo : DR

L’opérateur de télécommunications MTN poursuit son engagement en faveur de la transformation numérique au Bénin en inaugurant une nouvelle agence au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Le réseau leader au Bénin s’implante à la GDIZ.

Ce projet vise à répondre aux attentes spécifiques des professionnels et entreprises opérant dans cet environnement dynamique, où les besoins en connectivité et en solutions numériques se font de plus en plus pressants. Dans cette agence, MTN met l’accent sur un accompagnement personnalisé et des solutions adaptées aux réalités du secteur industriel.

Publicité

Les entreprises de la GDIZ pourront désormais accéder à une gamme variée de services, allant de l’optimisation des communications internes à la simplification des démarches pour souscrire aux offres de l’opérateur. Ce positionnement stratégique illustre l’ambition de MTN de s’imposer comme un acteur clé du développement économique de la zone.

L’ouverture de cette structure marque également une étape dans le renforcement des synergies entre les entreprises de la GDIZ et MTN. En répondant aux défis numériques du quotidien, l’opérateur espère stimuler la productivité et favoriser l’innovation dans ce hub industriel en pleine expansion. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)