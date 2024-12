Bénin : Un agent de la Marine nationale écope de 10 ans de prison

Lors de la session criminelle du Tribunal de Ouidah, un agent de la Marine nationale a été reconnu coupable d’homicide sur sa compagne et condamné à 10 ans de prison. Les faits remontent à mai 2022, lorsque, après une dispute conjugale, la victime a été retrouvée morte trois jours plus tard. L’accusé a nié son implication, mais les preuves du ministère public ont conduit à cette condamnation, malgré une réquisition initiale de 20 ans.

Le drame est survenu à la suite d’une dispute conjugale dans la nuit du 16 au 17 mai 2022. Les tensions étaient vives entre l’homme et sa compagne, accusée d’infidélité. L’altercation a dégénéré lorsque la victime a été contrainte de restituer des biens à son conjoint. Selon les témoignages, la situation a pris une tournure tragique lorsque le conducteur de taxi-moto, sous les ordres du mari, a abandonné la femme devant leur domicile, en pleine nuit.

Trois jours plus tard, le corps sans vie de la jeune femme était retrouvé, suscitant une onde de choc et de nombreuses interrogations. Lors du procès, l’accusé a farouchement nié toute implication dans ce meurtre. Cependant, les preuves accablantes et les témoignages concordants ont permis aux juges de le démasquer. Malgré les réquisitions du ministère public qui demandaient une peine de 20 ans de réclusion criminelle, le tribunal a finalement condamné l’homme à 10 ans de prison ferme.