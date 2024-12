Comment la Russie, la Chine et les USA préparent un nouveau type de guerre

Photo unsplash

La course à la domination spatiale s’intensifie entre les grandes puissances mondiales. La Chine, les États-Unis et la Russie affichent désormais ouvertement leurs ambitions militaires dans l’espace, développant des arsenaux de plus en plus sophistiqués dans un contexte marqué par l’absence de réglementation claire. Ce qui relevait autrefois de la science-fiction devient progressivement réalité, avec l’émergence d’armes spatiales de nouvelle génération.

La Chine a notamment fait preuve d’une activité remarquable en plaçant près de 1000 satellites en orbite depuis 2010. Ces satellites « dynamiques » possèdent des capacités inquiétantes : ils peuvent inspecter, déplacer et même endommager d’autres satellites. Cette démonstration de force technologique, qui va bien au-delà des capacités traditionnelles des satellites géosynchrones, est perçue comme une menace directe par les autres puissances spatiales.

La militarisation spatiale américaine s’accélère

Face à cette situation, les États-Unis ont adopté une posture plus agressive. Le Lieutenant Général Douglas Schiess évoque même la possibilité d’un « combat aérien dans l’espace », tandis que les forces américaines intègrent officiellement l’utilisation d’armes spatiales dans leur doctrine militaire. Alors que certains imaginaient cela comme de la science-fiction, la réalité semble les rattraper.

Des entreprises comme General Atomics, Lockheed Martin et Blue Origin développent activement des technologies de propulsion nucléaire pour des applications spatiales. Les initiatives américaines se concrétisent à travers le développement d’outils tactiques de défense et de vaisseaux spatiaux, dont les premiers tests sont prévus d’ici 2026. Cette course aux armements spatiaux s’inscrit dans une stratégie plus large visant à maintenir la suprématie américaine dans l’espace.

Un vide juridique préoccupant

Le dernier aspect, et non des moindres, concerne l’absence criante de réglementation encadrant ces nouvelles formes de conflits spatiaux. Bien que le Traité sur l’Espace de 1967 interdise les armes de destruction massive dans l’espace, il ne couvre pas les autres types d’armements. Cette situation, combinée à des incidents récents comme les cyberattaques russes sur des satellites et le développement de missiles antisatellites chinois, fait craindre une escalade dangereuse dans un domaine où les règles d’engagement restent à définir.