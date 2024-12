Côte d’Ivoire : un montant record d’intentions d’investissements

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

La Côte d’Ivoire a réussi à rassembler près de 6 milliards d’euros, soit environ 4000 milliards de FCFA, pour des contrats d’investissement. Ceci lors du Salon international des ressources extractives et énergétiques (Sirexe) à Abidjan. Placé sous le thème « Développement durable des industries extractives et énergétiques : Quelles politiques et quelles stratégies ? », le Sirexe a été organisé pour mener des réflexions sur le développement des ressources extractives et énergétiques en Afrique subsaharienne. Cet événement a réuni les délégations de plus de 50 pays avec 2 200 participants professionnels, 134 médias nationaux et internationaux, 320 exposants et 25 000 visiteurs et a permis de signer près de 4 000 milliards de FCFA d’intentions d’investissement.

L’événement a également été marqué par un hackathon qui a récompensé les meilleures innovations dans le domaine. Les trois meilleurs projets des catégories mines, hydrocarbures et énergies ont été récompensés par des chèques de 10 millions FCFA. Une cérémonie de décoration de personnalités ayant contribué au développement du secteur minier en Côte d’Ivoire a aussi eu lieu. Prenant la parole, le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie gabonais, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a exprimé sa satisfaction quant au succès de cette première édition, soulignant que l’objectif de faire du Sirexe un événement majeur pour les secteurs des mines, du pétrole et de l’énergie en Afrique subsaharienne a été pleinement atteint.

Le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a souligné lors de la cérémonie de clôture l’importance de développer une industrie extractive solide et durable, fondée sur sept piliers clés. Parmi ceux-ci, on retrouve la prospection géologique, la transformation locale des ressources, le développement des compétences locales et la promotion de partenariats public-privé. Le Sirexe a été l’occasion de mettre en lumière ces enjeux et de favoriser les échanges entre les acteurs du secteur. Un succès qui positionne la Côte d’Ivoire comme un leader dans le développement durable des ressources extractives et énergétiques en Afrique. La première édition du Sirexe a duré six en rassemblant des acteurs clés de l’industrie minière et énergétique.