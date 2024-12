Cotonou : Le préfet du Littoral en tournée statutaire à la mairie

Photo : DR

La salle de délibération du Conseil municipal de Cotonou a accueilli, ce jeudi 12 décembre 2024, le préfet du Littoral, Alain Orounla, pour sa tournée statutaire annuelle. Cette rencontre, qui s’inscrit dans les obligations de tutelle des collectivités locales, a été l’occasion de faire le point sur les progrès réalisés et de renforcer la collaboration entre la préfecture et la mairie.

Dans son allocution, le maire de Cotonou, Luc Atrokpo, a exprimé toute sa gratitude envers le préfet pour son rôle actif dans le contrôle de la légalité des actes municipaux et son appui constant aux programmes de renforcement des capacités. Il a notamment salué l’approbation rapide du budget primitif 2025, qui a permis à Cotonou de devenir la première commune à disposer de son budget pour l’année à venir, soulignant ainsi l’efficacité de la coopération entre les deux institutions.

De son côté, le préfet Alain Orounla a rappelé l’importance de cette visite, qui vise à « faire le point des différentes mises en œuvre » et à encourager des avancées sur les dossiers en suspens. Il a félicité la mairie pour les progrès accomplis et a invité les responsables à accélérer sur les sujets qui traînent.

Retour sur les actions en cours

Lors de la séance, le secrétaire exécutif de la mairie, Ange Paterne Amoussouga, a présenté un bilan des niveaux d’avancement sur les sujets abordés lors de la précédente visite ministérielle. Parmi ces priorités figurent : la salubrité urbaine : Amélioration de la gestion des déchets et lutte contre la prolifération des marchés informels, notamment à Zongo ; les infrastructures : Reconstruction du Centre de santé de Houénoussou, de la maison du peuple d’Akpakpa, et construction du siège du 9ᵉ arrondissement ; la gestion foncière : Reconstitution des réserves administratives et désengorgement des espaces publics occupés illégalement, comme le CEG Yagbé ; l’éclairage public et la sécurité : Élargissement de certaines écoles et amélioration de l’éclairage urbain.

Malgré certaines avancées notables, des retards persistent. Le préfet a exhorté la mairie à redoubler d’efforts pour concrétiser les projets restants, tout en réaffirmant son soutien et celui de ses collaborateurs pour surmonter ces défis. La séance s’est achevée sur une note positive, avec la réaffirmation de l’engagement mutuel entre la préfecture et la mairie pour une gouvernance efficace au service de la population. Luc Atrokpo et Alain Orounla ont tous deux mis en avant l’importance d’une synergie entre les structures déconcentrées de l’État et les collectivités locales pour le développement harmonieux de Cotonou.