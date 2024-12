Décentralisation au Bénin : Akotègnon évalue les performances des communes 

Le ministre de la Décentralisation Raphaël Akotegnon _ Photo : Présidence du Bénin

Le Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale (Mdgl), a fait une descente dans certaine commune du Bénin en fin de semaine écoulée. Il s’agissait pour Raphaël Akotègnon d’évaluer et renforcer la gouvernance locale, à partir des échanges enrichissants qu’il a eus avec les acteurs communaux et les cadres administratifs.



Ce sont les communes de Ouèssè, Savè, Glazoué, Bantè et Dassa-Zounmé qui ont été soumis à l’exercice. Chaque visite a été meublée des rencontres en tête-à-tête avec les Maires, les Secrétaires Exécutifs, le Préfet et les membres de la délégation. Ces entretiens ont été suivis de séances publiques d’échanges avec les conseils communaux et les cadres techniques sur des thématiques cruciales telles que la gestion des finances locales, la mobilisation des ressources propres, les conditions de travail du personnel communal et déconcentré, ainsi que la mise en œuvre des réformes de l’administration territoriale.

Deux communications majeures ont structuré les échanges à savoir les performances des communes et leurs relations avec la tutelle, présentées par le Préfet des Collines et la coproduction de la sécurité dans le département, exposée par le Directeur Départemental adjoint de la Police Républicaine.

Ces présentations ont permis de faire un état des lieux précis et de formuler des recommandations pour améliorer la gouvernance locale et renforcer la sécurité.

Le Ministre Akotègnon a salué les progrès réalisés, notamment l’amélioration des ressources propres et des dépenses d’investissement. Toutefois, il a exhorté les communes à redoubler d’efforts pour optimiser les investissements et tirer parti des ressources naturelles et humaines du département. Cette tournée s’inscrit dans une dynamique de concertation et de mise en œuvre des réformes visant à renforcer l’efficacité des collectivités territoriales décentralisées.