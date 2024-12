Discours de Talon : Azannai dénonce une « rhétorique en trompe l’œil »

Conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990 telle que modifiée par la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019, le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, a délivré, à l’Assemblée nationale face aux élus du peuple, son message sur l’état de la Nation. Quelques heures après, l’ancien ministre Candide Azannaï a réagi au discours sur sa page Facebook.

Le message sur l’état de la Nation, délivré ce vendredi 20 décembre 2024 par le Président Patrice Talon devant l’Assemblée nationale béninoise, a suscité une vive réaction de l’ancien ministre Candide Azannai. Le président du parti Restaurer l’Espoir (RE), s’est exprimé via sa page Facebook pour partager son analyse critique du discours présidentiel.

L’ancien ministre n’a pas mâché ses mots en qualifiant l’allocution présidentielle de « rhétorique en trompe l’œil, captive de l’hubris« . Pour étayer sa position, le leader de l’opposition établit un parallèle saisissant avec l’empereur romain Caligula. Le président du parti RE explique son désintérêt croissant pour les discours de Patrice Talon, qu’il ne considère plus comme porteurs d’intérêt national.

« (…) je n’aime plus écouter les discours politiques de Patrice TALON car ne m’inspirant plus depuis, aucun crédit ni moral ni d’intérêt national« , écrit l’ancien ministre. Cette prise de position intervient dans un contexte particulier pour l’opposant, encore marqué par la disparition brutale, le 9 novembre 2024, de Jules Gnavo, vice-président de son parti.

Face aux nombreuses sollicitations de ses partisans, Azannai promet une analyse technique et politique plus approfondie du discours présidentiel. Pour l’heure, il invite notamment les jeunes générations à s’instruire des leçons de l’histoire, faisant référence non seulement à Caligula mais également à Néron. Lire ci-dessous l’intégralité du post de l’ancien ministre publié sur Facebook.

DISCOURS DE PATRICE TALON CE VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2024 SUR L’ÉTAT DE LA NATION : UNE RHÉTORIQUE EN TROMPE L’ŒIL, CAPTIVE DE L’HUBRIS ET QUI FERAIT PÂLIR CALIGULA.

Vous êtes bien nombreux à solliciter mon examen du fameux discours sur l’État de la Nation prononcé par Patrice TALON. Il est vrai que, d’une part, je m’efforce de me remettre petit à petit de la disparition, ô combien dévastatrice du Vice – Président du Parti Restaurer l’Espoir ( RE ), l’Honorable Jules GNAVO, disparition subite survenue le 09 Novembre 2024. Mais en réalité et d’autre part, je n’aime plus écouter les discours politiques de Patrice TALON car ne m’inspirant plus depuis, aucun crédit ni moral ni d’intérêt national.

Cependant, parce que vous insistez toujours, je vous ferai part sous peu de mon examen approfondi et sans complaisance à propos. Vous connaissez mon mode opératoire et je ne pense pas y déroger en ce qui concerne ce que chacun devra tenir et surtout retenir de Patrice TALON dans l’enceinte de l’Assemblée Nationale ce jour vendredi 20 décembre 2024.

En attendant la publication de ma dissection technique et politique sur sa rhétorique ostensiblement captive de l’hubris, je vous sers ce petit condensé sur un certain CALIGULA connu des anciens. Je demande aux plus jeunes de parcourir un peu outre ce CALIGULA, l’autre empereur fou de cruauté, NÉRON…

Pour le moment et pour ceux qui ont la paresse des leçons de l’histoire, je vous offre en méditation préparatoire cet extrait :« Au final, Caligula est vraiment l’empereur le plus fou de tous. Pourtant son règne avait bien commencé, il était aimé par son peuple mais Caligula changea un jour et il devint le tyran qu’il était. Cela est probablement dû à un problème psychologique ou à un choc qu’il a reçu. »

Cedric ASTIER, Empire des Monnaies, Les 5 empereurs romains les plus fous, Blog, 19 Sept. 2020.

À très bientôt.

Candide A M AZANNAÏ,

Ancien Ministre,

Président du Parti Restaurer l’Espoir ( RE ),

Coordonnateur National de la Résistance Nationale ( RN )