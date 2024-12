Maghreb : 1.65 million d’entreprises répertoriées dans ce pays

Alger (ABDO SHANAN - L'OBS)

L’Algérie poursuit son ascension économique, marquée par une expansion significative de son tissu entrepreneurial. Le ministre du Commerce intérieur, Tayeb Zitouni, a présenté au Président de la République un bilan positif sur les réalisations des entreprises nationales. À la date du 30 novembre 2024, le pays comptait 1 655 656 entreprises de production et de services inscrites au registre de commerce, soit une augmentation de 221 174 par rapport à 2020, où ce nombre s’élevait à 1 434 482.

Cette annonce a été faite en marge de l’ouverture de la 32ᵉ édition de la Foire de la production algérienne, qui se tient au Palais des Expositions à Alger. Cette croissance témoigne du dynamisme économique du pays et de son potentiel à développer un environnement propice à l’entrepreneuriat.

Le ministre a également mis en lumière la contribution des principales régions du pays à cette expansion économique. Les wilayas d’Alger, Oran, Sétif, Blida, Tizi Ouzou, Constantine, Boumerdès et Béjaïa concentrent à elles seules près de 50 % du tissu économique national. Alger, par exemple, représente 17,26 % de ce tissu productif, suivie par Oran (6,79 %), Sétif (6,13 %) et Blida (4,37 %).

Concernant les exportations, le nombre d’exportateurs permanents a atteint 1 800, une progression qui illustre le potentiel du pays à s’insérer davantage dans le commerce international. Par ailleurs, les investissements dans la production restent fortement concentrés dans 20 wilayas du nord, une répartition géographique qui soulève des questions sur l’équilibre régional. À cet effet, Tayeb Zitouni a insisté sur la nécessité de mieux planifier ces projets en tenant compte des spécificités des territoires, afin de créer des pôles d’investissement spécialisés et d’améliorer l’attractivité des affaires sur l’ensemble du territoire.

En termes de secteurs d’activité, 70 % des projets d’investissement concernent 72 domaines commerciaux, ce qui illustre la diversité des opportunités économiques dans le pays. Cela témoigne également d’un marché local en constante évolution, offrant encore de nombreuses niches à explorer.

Cette dynamique entrepreneuriale s’inscrit dans une vision globale visant à diversifier l’économie algérienne et à créer de la valeur ajoutée à travers une production nationale renforcée. En consolidant son tissu économique, l’Algérie s’impose progressivement comme un acteur clé sur la scène économique régionale et internationale, tout en poursuivant ses efforts pour équilibrer et harmoniser le développement à travers toutes les wilayas.