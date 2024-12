Elon Musk: sa fortune reste inférieure à celle de cette famille

Photo Vox

Incontournable figure de la tech mondiale, Elon Musk conserve sa position de personne la plus fortunée au monde. Le fondateur de Tesla et SpaceX, qui multiplie les projets innovants de l’automobile électrique aux voyages spatiaux, en passant par le rachat du réseau social X (ex-Twitter), maintient son leadership dans le classement individuel des milliardaires. Néanmoins, sa fortune, aussi impressionnante soit-elle, ne rivalise pas avec le patrimoine colossal accumulé par la famille Walton, héritière du géant de la distribution Walmart. Cette dynastie américaine vient d’atteindre un nouveau record avec une fortune familiale cumulée de 432 milliards de dollars.

Une ascension boursière qui bouleverse la hiérarchie des fortunes mondiales

La famille Walton domine désormais le classement des dynasties les plus riches de la planète, dépassant les plus grands noms de l’industrie et les familles royales du Moyen-Orient. Cette position s’appuie sur une participation de 45% dans Walmart, dont l’action a connu une envolée spectaculaire de 80% en un an. Le géant de la distribution a su conquérir le commerce électronique tout en maintenant sa politique de prix bas, particulièrement attractive en période d’inflation. Cette stratégie gagnante a enrichi le patrimoine familial de 172 milliards de dollars en douze mois, creusant l’écart avec les Al Nahyan d’Abu Dhabi (324 milliards) et surpassant largement la famille française Hermès (171 milliards).

Des héritiers aux investissements diversifiés

Cette richesse, qui dépasse le produit intérieur brut de 158 pays, permet aux Walton de tisser leur toile bien au-delà du commerce de détail. Rob Walton, avec ses 113 milliards de dollars, a investi dans le football américain en acquérant les Denver Broncos. Son frère Jim possède un patrimoine de 112 milliards, tandis que leur sœur Alice, forte de ses 104 milliards, devient la femme la plus fortunée au monde. La nouvelle génération étend son influence jusque dans le sport professionnel européen, notamment avec la propriété d’Arsenal en Premier League anglaise, et les Denver Nuggets en NBA. L’empire commercial créé par Sam Walton s’est ainsi métamorphosé en une constellation d’investissements, symbolisant la capacité d’adaptation et de croissance d’une dynastie familiale à travers les générations.