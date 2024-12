Europe: Donald Trump créer la panique dans ce secteur

© Carlos Barria, Reuters

Dans un contexte de tension commerciale croissante, les producteurs italiens de parmesan se préparent activement à l’investiture de Donald Trump, prévue le 20 janvier. Les exportations s’accélèrent, notamment dans la région de Bologne, où l’entreprise Granarolo a augmenté ses expéditions de 30% depuis novembre pour anticiper de possibles hausses de taxes.

L’expérience de 2019 reste douloureuse pour le secteur, qui avait perdu 100 millions d’euros suite à l’augmentation des droits de douane, soit 20% de son chiffre d’affaires. Les petits producteurs artisanaux sont particulièrement vulnérables face à la concurrence des imitations à bas prix, ce qui met en danger de nombreux emplois et plus globalement, leur savoir-faire.

Menaces protectionnistes américaines

L’arrivée de Trump à la Maison-Blanche suscite de vives inquiétudes en Europe et en Asie. Le futur président a clairement annoncé son intention de « rééquilibrer » les échanges commerciaux internationaux, menaçant d’imposer des droits de douane punitifs sur les importations. Cette posture laisse présager une possible guerre commerciale entre Washington et ses partenaires commerciaux traditionnels.

Les producteurs artisanaux européens, en particulier dans le secteur alimentaire, risquent d’être les premiers touchés par ces mesures protectionnistes. La situation rappelle les tensions commerciales du premier mandat Trump, où plusieurs secteurs avaient subi des pertes importantes. Naturellement, l’Union européenne et plus globalement, le reste du monde, reste en attente de ce qu’il pourrait se passer, de nouvelles annonces pouvant survenir à n’importe quel moment.

Enjeux économiques et stratégiques

Cette nouvelle crise potentielle met en lumière la vulnérabilité des productions traditionnelles européennes face aux fluctuations politiques internationales. Au-delà du parmesan, c’est tout un modèle économique basé sur l’excellence et le savoir-faire artisanal qui pourrait être menacé par ces tensions commerciales entre les États-Unis et l’Union européenne. Les producteurs cherchent désormais des solutions pour préserver leurs parts de marché tout en maintenant leurs standards de qualité.