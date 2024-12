TikTok: Trump prend officiellement la défense de l’application

Photo : © WALTER

La relation entre Donald Trump et TikTok a connu des rebondissements majeurs depuis 2020. Lors de son premier mandat, l’ancien président américain avait tenté d’interdire l’application chinoise sur le territoire américain, accusant ByteDance, la maison mère de TikTok, de collecter les données des utilisateurs au profit du gouvernement chinois. Il avait même signé un décret exécutif ordonnant la vente des activités américaines de TikTok à des entreprises nationales, une initiative qui s’était finalement soldée par un échec devant les tribunaux.

La Cour suprême au cœur d’une nouvelle bataille juridique

Le 27 décembre 2024, Donald Trump a effectué une intervention inattendue auprès de la Cour suprême américaine. Par l’intermédiaire de ses avocats, le président élu a demandé la suspension de la loi adoptée en avril dernier par le Congrès, qui menace TikTok d’interdiction si ByteDance ne cède pas ses activités américaines avant le 19 janvier. Cette requête survient alors que la haute juridiction, composée majoritairement de juges conservateurs, a accepté d’examiner la constitutionnalité de cette législation le 10 janvier prochain, suite à un recours déposé par TikTok.

Une stratégie politique affirmée pour l’avenir

Dans leur lettre adressée à la Cour suprême, les avocats de Trump mettent en avant son expertise unique en matière de négociation et sa légitimité électorale pour gérer ce dossier sensible. Le président élu souhaite repousser toute décision concernant TikTok jusqu’à son retour à la Maison Blanche, estimant pouvoir trouver un compromis entre la préservation de la plateforme et les impératifs de sécurité nationale. Cette position contraste avec la loi actuelle, votée massivement par le Congrès, qui vise à contrer les risques présumés d’espionnage chinois auprès des 170 millions d’utilisateurs américains de l’application, malgré les démentis répétés de TikTok concernant la transmission d’informations à Pékin.