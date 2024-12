Football : vers un match amical Sénégal-Maroc ?

Photo de jason charters - Unsplash

Une rencontre amicale entre le Sénégal et le Maroc pourrait bientôt se concrétiser, pour le plus grand plaisir des amateurs de football africain. Ces deux puissances du ballon rond africain, respectivement 2ᵉ et 1ʳᵉ au classement africain de la FIFA, envisagent un affrontement qui aurait lieu lors de la trêve internationale de Noël, entre le 23 décembre 2024 et le 3 janvier 2025. Si cette rencontre se confirme, elle marquera une étape décisive dans la préparation des deux équipes pour la CAN 2025.

Les discussions entre les Fédérations sénégalaise et marocaine de football auraient déjà franchi un cap important. Bien que le lieu du match reste à définir, deux scénarios émergent : une rencontre au Maroc ou sur le sol européen, en particulier en France. Ce dernier choix permettrait de maximiser la présence des supporters issus des diasporas des deux nations, tout en minimisant les contraintes logistiques pour les joueurs évoluant principalement en Europe.

Pour les Lions de l’Atlas, actuellement 14ᵉ au classement mondial, ce match représente une chance d’approcher le top 10 mondial et de renforcer leur statut de favori pour la CAN qu’ils accueilleront en 2025. Du côté des Lions de la Teranga, une victoire serait une occasion de retrouver la première place sur le continent, perdue après la Coupe du monde 2022.

Au-delà de l’enjeu sportif, cette rencontre pourrait générer des revenus considérables grâce à l’engouement qu’elle suscite. Sponsors et diffuseurs seraient en effet prêts à investir massivement dans ce qui s’apparente à une finale avant l’heure. Les fédérations pourraient ainsi partager des bénéfices significatifs tout en renforçant leur attractivité sur la scène internationale.

Ce duel serait également une réponse à la soif de football de haut niveau sur le continent. Il permettrait aux marocains, habitués à des adversaires moins cotés lors des éliminatoires, de tester leur préparation face à un adversaire d’élite. Pour les Sénégalais, ce serait une opportunité de se mesurer à une équipe solide en prévision des échéances à venir.