Franc CFA: bientôt de nouvelles pièces en circulation dans cette région

La Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) s’apprête à lancer une nouvelle série de pièces de monnaie en 2025. Cette initiative, annoncée lors du conseil d’administration du mercredi 18 décembre 2024, vise à remédier à une pénurie chronique qui perturbe les transactions quotidiennes dans la région. En effet, depuis plusieurs années, les pièces de monnaie se font de plus en plus rares dans les six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Cette situation est notamment due à l’exportation illégale de pièces vers l’Asie, où elles sont fondues pour fabriquer des bijoux. Pour mettre fin à ces pratiques frauduleuses, la BEAC a décidé de renforcer la sécurité de ses pièces en utilisant des matériaux spécifiques, moins attrayants pour les trafiquants.

Les nouvelles pièces, baptisées « type 2024 », devraient ainsi améliorer la circulation monétaire et faciliter les échanges, particulièrement dans l’économie informelle. La BEAC espère également que cette mesure contribuera à stabiliser les prix et à renforcer la confiance dans le franc CFA. Il est important de noter que ce n’est pas la première fois que la banque centrale intervient pour résoudre ce problème. En 2024, elle avait déjà procédé à une distribution massive de pièces afin de pallier les pénuries les plus urgentes. Dans une circulaire du 13 août 2024, le gouverneur Yvon Sana Bangui avait instruit une dissémination rapide des pièces disponibles. Cependant, cette mesure ponctuelle n’a pas suffi à résoudre le problème de fond.

La nouvelle stratégie de la BEAC, qui repose sur une refonte complète des pièces et un contrôle accru de leur circulation, pourrait marquer un tournant décisif. L’enjeu dépasse le simple approvisionnement : il s’agit de préserver la stabilité des transactions dans l’espace Cemac, d’améliorer la fluidité des échanges et de renforcer la confiance du public envers la monnaie locale, un levier essentiel pour soutenir le développement économique régional. Elle témoigne de la volonté de la BEAC de garantir un système monétaire stable et efficace pour les populations de la région.