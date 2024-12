Grandes fortunes : ce sportif vient d’entrer dans le club des milliardaires

Depuis qu’il a mis un terme à sa carrière en septembre 2022, Roger Federer, légende suisse du tennis, ne cesse de consolider son empire financier. En 2024, sa fortune dépasse désormais le milliard de francs suisses, selon les estimations du magazine suisse Bilan. Une prouesse rare dans le monde du sport, qui s’explique par des choix stratégiques judicieux et des partenariats lucratifs.

Dès l’âge de 16 ans, Federer posait les bases de son avenir financier en signant un partenariat avec Nike, estimé à 7,5 millions de dollars annuels. Ce contrat, qui a accompagné ses premières victoires, a marqué le début d’une carrière aussi lucrative que sportive. En 2018, le maestro crée la surprise en apparaissant à Wimbledon vêtu de la marque japonaise Uniqlo. Ce contrat, d’une valeur colossale de 300 millions de dollars sur 10 ans, reflète son statut de figure mondiale.

À cela s’ajoutent des partenariats de longue date avec des marques prestigieuses : Wilson, son fournisseur de raquettes depuis 2006, Rolex, Mercedes-Benz, Moët Hennessy, Barilla, Lindt, et même la banque Credit Suisse. Chaque collaboration a contribué à renforcer son image de marque tout en alimentant une fortune impressionnante.

Roger Federer n’a pas limité ses revenus à ses exploits sur le court. Dès 2019, il investit dans des entreprises prometteuses. Son association avec la marque zurichoise de running On illustre parfaitement son sens des affaires. En devenant actionnaire et en participant activement aux projets de marketing et de recherche, Federer a contribué à l’essor de la marque. Résultat : On s’introduit en Bourse à New York en 2021, générant des retours conséquents.

Son partenariat récent avec le lunetier Oliver Peoples, signé en mars dernier, montre que le Suisse continue d’explorer de nouveaux horizons. En misant sur des marques diversifiées, il s’assure des revenus stables et durables. En 2020, Federer dominait déjà le classement Forbes avec des revenus annuels estimés à 106 millions de dollars, surpassant des figures de renom dans des sports tels que le football, le basketball ou le golf. Si ses gains en tournois ATP s’élèvent à 130 millions de dollars, c’est bien son activité en dehors des courts qui a fait exploser sa richesse. Grâce à une image soigneusement entretenue, Federer est devenu l’archétype du sportif-entrepreneur, associant performance sportive, partenariat stratégique et vision d’avenir.