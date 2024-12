Guerre des milliardaires : Zuckerberg rejoint Elon Musk pour affronter un géant

Mark Zuckerberg (Bloomberg)

La rivalité entre Elon Musk et OpenAI remonte à la création même de l’entreprise en 2015. Cofondateur aux côtés de Sam Altman, Musk a quitté l’organisation en 2018, convaincu de son échec probable. Depuis, il mène une bataille juridique acharnée contre son ancien partenaire, accusant OpenAI d’avoir trahi sa mission initiale : développer une intelligence artificielle bénéfique pour l’humanité. Cette confrontation prend aujourd’hui un tournant inattendu avec l’arrivée d’un nouvel allié de poids.

Une alliance inattendue contre un concurrent commun

Mark Zuckerberg vient de rejoindre le combat d’Elon Musk contre OpenAI. Le PDG de Meta a demandé vendredi au procureur général de Californie de bloquer la transformation d’OpenAI en entreprise à but lucratif. Dans sa lettre, Meta accuse l’entreprise de Sam Altman d’exploiter abusivement son statut d’organisation à but non lucratif pour lever des milliards de dollars. Cette démarche juridique représente un changement radical dans la dynamique du secteur, car Zuckerberg et Musk entretiennent habituellement des relations tendues, allant jusqu’à menacer d’en venir aux mains.

La bataille du statut juridique

La demande de Meta intervient alors qu’OpenAI négocie une levée de fonds de 6,6 milliards de dollars, valorisant l’entreprise à 157 milliards. Cette transaction comporte une condition cruciale : OpenAI doit devenir une entreprise à but lucratif dans les deux ans. Face à cette transition contestée, Musk a lancé en novembre une seconde action en justice, accusant OpenAI et Microsoft de créer un monopole commercial préjudiciable à son entreprise xAI. OpenAI riposte en publiant des échanges d’emails démontrant que Musk lui-même avait initialement remis en question la structure non lucrative de l’organisation.

La course aux investissements dans l’IA s’intensifie

Cette guerre juridique masque une réalité économique : les géants de la technologie investissent massivement dans l’intelligence artificielle. Meta prévoit de consacrer jusqu’à 37 milliards de dollars aux infrastructures cette année, principalement pour l’IA. De son côté, xAI, l’entreprise de Musk, vient d’obtenir 5 milliards de dollars de financement. Ces montants colossaux témoignent des enjeux stratégiques autour du développement de l’intelligence artificielle, tandis que le débat sur la structure juridique d’OpenAI pose la question fondamentale de l’équilibre entre innovation technologique et responsabilité sociale.