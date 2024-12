Immigration : 2 pays européens veulent attirer plus de travailleurs étrangers

Photo d'illustration

Face à la pénurie croissante de main-d’œuvre qualifiée et pour soutenir leurs économies respectives, l’Allemagne et l’Italie ont annoncé des réformes ambitieuses destinées à attirer davantage de travailleurs étrangers à partir de 2025. Ces initiatives visent à combler les nombreux postes vacants dans des secteurs clés, tout en offrant aux ressortissants de pays tiers, notamment ceux des pays du Maghreb comme l’Algérie, de nouvelles opportunités économiques en Europe.

En Allemagne, le marché du travail est actuellement confronté à un besoin pressant de travailleurs. Avec plus de 400 000 postes vacants dans des secteurs stratégiques tels que la santé, l’ingénierie et les technologies de l’information. Le pays prévoit une augmentation significative du nombre de visas de travail délivrés en 2025. L’objectif est de délivrer 200 000 visas, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente. Cette décision intervient alors que l’Allemagne peine à trouver des profils qualifiés pour répondre aux exigences de son industrie, dans un contexte de vieillissement de la population et de faible taux de natalité.

Le gouvernement allemand a introduit plusieurs réformes pour faciliter l’intégration des travailleurs étrangers. L’une des plus importantes est la carte d’opportunité, un dispositif destiné à simplifier les démarches administratives et à assouplir les exigences linguistiques pour les travailleurs qualifiés. Cette initiative vise à attirer des talents dans des secteurs en forte demande, tout en accélérant les processus d’embauche pour les travailleurs étrangers. En permettant à davantage de professionnels de rejoindre le marché du travail allemand, cette réforme devrait jouer un rôle crucial dans la stabilisation de l’économie du pays.

L’Italie, également confrontée à des défis similaires, a décidé de prendre des mesures équivalentes. Le gouvernement prévoit d’augmenter le nombre de visas de travail à 165 000 en 2025, contre 151 000 en 2024. Ce plan inclut une part importante dédiée aux travailleurs saisonniers, notamment dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme. Plus de 93 000 visas seront attribués pour ces emplois temporaires, qui jouent un rôle essentiel dans l’économie italienne, notamment pendant la haute saison touristique et les périodes de récolte.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à répondre à la forte demande de main-d’œuvre dans ces secteurs vitaux pour l’Italie, tout en soutenant son développement économique. Les travailleurs saisonniers étrangers sont indispensables pour maintenir la compétitivité de l’agriculture et du tourisme italiens, qui sont deux piliers de l’économie du pays.

Ces nouvelles politiques d’immigration, tant en Allemagne qu’en Italie, offrent des perspectives intéressantes pour les travailleurs étrangers, et particulièrement pour ceux venant de pays du Maghreb, comme l’Algérie. Les réformes mises en place ouvrent la voie à de nombreuses opportunités professionnelles, dans des domaines où la demande de compétences est en forte hausse.

Les travailleurs étrangers qualifiés, notamment dans des secteurs spécialisés comme les technologies, la santé ou l’ingénierie, trouveront en Allemagne un marché du travail très réceptif. De même, ceux souhaitant travailler dans les secteurs de l’agriculture ou du tourisme peuvent se tourner vers l’Italie, qui continue de rechercher des travailleurs saisonniers pour répondre aux besoins de son économie.

Toutefois, au-delà de l’aspect quantitatif, l’important sera l’accompagnement de ces travailleurs étrangers pour garantir leur intégration réussie dans ces deux pays. La carte d’opportunité en Allemagne et les programmes d’intégration en Italie constituent des éléments cruciaux pour permettre aux nouveaux arrivants de s’adapter à leurs nouveaux environnements professionnels et sociaux.