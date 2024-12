Journée Mondiale du Sida au Bénin : Benjamin Hounkpatin lance un appel

Le Ministère de la Santé du Bénin, en partenariat avec le Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les Infections sexuellement transmissibles (IST) et les Épidémies, ainsi que le Programme Santé de Lutte contre le VIH/Sida, a lancé un appel solennel à la population à la faveur d’un communiqué. À l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le VIH/Sida, tous les citoyens sont invités à se mobiliser pour renforcer les efforts contre cette maladie qui, bien que moins répandue grâce aux initiatives précédentes, reste un défi majeur de santé publique au Bénin.

Dans le cadre de cette mobilisation, un dépistage gratuit du VIH/Sida est proposé dans tous les centres de santé publics du pays. Cette initiative vise non seulement à connaître son statut sérologique mais aussi à offrir un accès immédiat et gratuit au traitement pour ceux qui se révèlent positifs. Cette approche est cruciale pour briser la chaîne de transmission et améliorer la qualité de vie des personnes touchées.

Publicité

La campagne met fortement l’accent sur la prévention, avec un rappel des principes de l’ABCD. Il s’agit de « l’Abstinence, la Fidélité, l’Utilisation du préservatif et du dépistage régulier ». Cette journée est donc non seulement un moment de sensibilisation mais aussi un appel à l’action commune pour un Bénin en meilleure santé. Cet engagement se veut un message d’espoir et de détermination, porté par le Ministère de la Santé et ses partenaires, pour continuer à faire reculer cette pandémie qui a déjà marqué l’histoire sanitaire mondiale.