La Chine exempte de droits de douane, une trentaine de pays africains

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

Depuis le 1ᵉʳ décembre 2024, la Chine a supprimé les droits de douane sur 140 nouveaux produits importés des pays les moins avancés (PMA) ayant des relations diplomatiques avec elle. Cette mesure, annoncée par le président chinois Xi Jinping lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), concerne 33 pays africains, parmi lesquels l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso et la République centrafricaine.

À première vue, cette initiative pourrait sembler être une avancée significative pour ces nations. En ouvrant les portes de son immense marché, la Chine ambitionne de renforcer sa coopération économique avec l’Afrique. Mais l’analyse des précédents démantèlements tarifaires montre que l’impact pourrait être limité. En effet, les produits concernés restent majoritairement des matières premières ou non transformées, de faible valeur ajoutée.

Pour les 33 pays bénéficiaires, l’enjeu repose sur leur capacité à diversifier leurs exportations et à monter en gamme dans les chaînes de valeur mondiales. Or, la faiblesse des infrastructures industrielles et les défis logistiques freinent souvent la compétitivité de ces nations. Bien que l’initiative chinoise renforce les liens diplomatiques et commerciaux, elle risque de perpétuer une relation asymétrique, où l’Afrique continue d’exporter des matières premières et d’importer des produits finis.

Cette décision met en lumière la nécessité pour le continent de renforcer ses capacités de transformation locale. Seule une stratégie industrielle ambitieuse permettra à ces pays de tirer pleinement profit de ce type de mesure et de transformer une opportunité en levier de développement économique durable.