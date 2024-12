La Russie intercepte un bombardier américain 

PHOTO/ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Entre la Russie et les États-Unis, les tensions sont plus que vives. Sur fond de tensions entre les deux nations au sujet de la guerre en Ukraine, Moscou et Washington n’hésitent pas à communiquer autour de la moindre situation. Récemment, le Kremlin a d’ailleurs confirmé l’interception d’un bombardier américain.

Cet incident est survenu le 27 novembre. Un bombardier américain B-52H a effectivement été intercepté au-dessus de la mer Baltique avant d’être escorté hors du territoire aérien national. Une situation tendue, qui démontre, une fois encore, à quel point les relations entre les deux pays sont au point de non-retour, quand bien même l’arrivée prochaine de Donald Trump au pouvoir pourrait tout changer.

Des chasseurs russes interceptent un B-52H américain

Cette rencontre entre les chasseurs russes SU-27 et le bombardier américain n’était pas vraiment fortuite. En effet, celle-ci a eu lieu dans le cadre d’un exercice mené par les forces américaines et les alliés européens. Un exercice baptisé Apex Jet, qui visait notamment à stimuler les forces de l’OTAN, actuellement engagées et prêtes à réagir en cas de dérapage, sur le terrain ukrainien notamment.

Étaient notamment concernés par ces exercices, la Suède et la Finlande, qui vient tout juste d’intégrer l’OTAN. Une preuve que leur présence était très attendue, ces exercices conjoints visant à faciliter leur adhésion et renforcer les relations militaires, opérationnelles, sur le terrain. Côté russe, cette interception démontre la volonté du Kremlin de protéger son territoire, surtout à proximité de l’enclave de Kaliningrad.

Craintes autour des tensions croissantes

Une situation loin d’être anodine donc, que certains analystes perçoivent comme un signe d’escalade toutefois évitable. En effet, la présence des forces de l’OTAN dans la région, est mal vécue par Moscou, qui les voit comme une véritable provocation. Des tensions politiques et militaires donc, qui créent un équilibre particulièrement précaire dans cette région.