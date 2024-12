Maghreb : 200000 voitures bientôt importées pour combler un besoin

Photo DR

Face à une demande nationale grandissante, le gouvernement algérien a annoncé l’importation de 227 232 véhicules en 2024, tout en maintenant son objectif de développer une industrie automobile locale. Cette mesure, annoncée par le ministre de l’Industrie, Sifi Gherieb, vise à pallier la pénurie actuelle de voitures sur le marché, qualifiée de solution temporaire en attendant une montée en puissance de la production nationale.

Depuis 2023, 24 concessionnaires agréés ont été autorisés à importer des véhicules neufs. Cette initiative, qui vise à répondre aux besoins immédiats des consommateurs, s’inscrit dans une stratégie plus vaste. Le ministre a souligné que le développement de l’industrie nationale est une priorité et que des usines existantes, telles que l’usine KIA de Batna, seront relancées et intégrées dans ce plan.

Les autorités travaillent également à exploiter des infrastructures confisquées et transférées à des entreprises publiques pour renforcer la production automobile locale. Une commission technique examine par ailleurs les nouveaux dossiers soumis par des opérateurs souhaitant intégrer le secteur, dans le respect du cahier des charges en vigueur.

Cette double approche, combinant importation et renforcement des capacités industrielles, reflète une volonté de construire un secteur automobile robuste et autosuffisant à moyen terme. Le ministère s’engage à mettre en œuvre des solutions durables tout en répondant aux besoins pressants du marché local.