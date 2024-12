Maghreb: 250 millions $ pour transformer ce secteur

© Photo DR

La Banque mondiale vient d’accorder un financement majeur de 250 millions de dollars au Maroc pour soutenir son Programme de transformation des systèmes agroalimentaires. Ce projet s’accompagne d’un don supplémentaire de 5 millions de dollars du Fonds pour une planète vivable, destiné à encourager l’adoption de pratiques agricoles durables.

Le secteur agroalimentaire marocain, qui représente 16 % du PIB et 19 % des exportations en 2023, joue un rôle crucial dans l’économie nationale avec 67 % des emplois ruraux et 36 % des emplois totaux. Toutefois, ce secteur fait face à des défis majeurs, notamment en raison des sécheresses récurrentes qui affectent particulièrement les cultures céréalières.

Publicité

Une transformation agricole durable

Le programme vise une modernisation complète du secteur en privilégiant des approches climato-intelligentes. Parmi les initiatives clés figurent le développement de l’agriculture sans labour, l’extension des assurances agricoles et la promotion de l’agriculture biologique sur une superficie de 25 000 hectares, démontrant une volonté claire d’adaptation aux changements climatiques.

La sécurité alimentaire constitue également une priorité majeure, avec des mesures concrètes comme l’amélioration des normes sanitaires dans 1 200 points de vente et le renforcement des contrôles qualité, notamment pour l’huile d’olive. Ces actions visent à optimiser la chaîne de valeur alimentaire tout en augmentant les revenus des agriculteurs afin de leur assurer un niveau de vie, a minima, décent.

Un impact social significatif

Ce programme ambitieux devrait profiter à plus de 1,36 million de personnes, dont 120 000 agriculteurs et plus d’un million de consommateurs. Selon Ahmadou Moustapha Ndiaye, Directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, cette initiative s’aligne parfaitement avec le programme Génération Green 2020-2030 du Maroc, promettant de créer des emplois verts en milieu rural tout en renforçant la sécurité alimentaire nationale.