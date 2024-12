Maghreb: 60 migrants marocains renvoyés après une peine de prison

Une opération de rapatriement de 60 jeunes Marocains depuis l’Algérie s’est déroulée hier au poste frontière Oujda-Maghnia. Ces ressortissants avaient tous purgé leur peine dans les prisons algériennes pour migration irrégulière, selon l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation vulnérable.

La situation reste préoccupante puisque 480 Marocains sont toujours détenus en Algérie pour des motifs similaires. De plus, les autorités algériennes conservent les dépouilles de six citoyens marocains, dont deux femmes de la région de l’Oriental, victimes de noyade lors de tentatives de traversée de la Méditerranée, suscitant la colère du Maroc et des familles des disparus.

Relations bilatérales tendues entre les deux pays

Cette remise s’inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes entre les deux pays. En septembre dernier, une opération similaire avait permis le retour de 22 citoyens marocains, montrant une certaine régularité dans ces procédures de rapatriement malgré les relations complexes entre Rabat et Alger.

Les autorités algériennes procèdent régulièrement à l’arrestation de ressortissants marocains sous diverses accusations, allant de l’espionnage au trafic d’êtres humains, en passant par la migration irrégulière. Cette situation a conduit la Ligue marocaine de défense des droits de l’Homme à mettre en garde les citoyens marocains contre les risques de voyage en Algérie.

Enjeux humanitaires

Face à cette situation, les organisations de défense des droits humains soulignent l’importance d’une approche plus humanitaire dans le traitement des questions migratoires entre les deux pays. La rétention des dépouilles et l’emprisonnement prolongé de centaines de ressortissants marocains illustrent la complexité des relations bilatérales et leur impact direct sur les populations.

Depuis quelques années maintenant, les relations entre l’Algérie et le Maroc sont des plus tendues, à cause notamment de la question du Sahara occidental, qui agite le débat politique. Alger ne cesse de soutenir le Front Polisario dans sa quête d’indépendance, mais se heurte à une communauté internationale de plus en plus à l’écoute du plan d’autonomie marocain.