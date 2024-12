Mines en Afrique: la guerre est déclarée contre les trafiquants chinois

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

L’exploitation des ressources minières africaines constitue une histoire de pillages successifs. Après la colonisation occidentale qui a systématiquement extrait les richesses du continent pendant des siècles, l’Afrique fait désormais face à une nouvelle forme de prédation économique menée par la Chine. Cette puissance émergente, à travers ses entreprises publiques et privées, déploie une stratégie agressive d’accaparement des matières premières africaines, combinant acquisitions légales et pratiques illicites. Cette mainmise sur les ressources minérales s’accompagne souvent de dégradations environnementales et de violations des droits des communautés locales.

Une offensive continentale contre les exploitations illégales

De la République Démocratique du Congo au Ghana, en passant par la Namibie et le Nigeria, les États africains intensifient leur lutte contre l’exploitation minière illégale chinoise. L’arrestation récente de 17 ressortissants chinois au Sud-Kivu illustre cette détermination nouvelle. Ces mineurs, dépourvus de toute autorisation légale, doivent désormais s’acquitter de 10 millions de dollars d’impôts et d’amendes. Le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki et son ministre des Mines par intérim, Bernard Muhindo, dénoncent l’absence totale de documents réglementaires chez ces exploitants. Cette situation reflète un mode opératoire récurrent des sociétés minières chinoises en Afrique, caractérisé par le non-respect des législations nationales et l’absence d’études d’impact environnemental.

Des sanctions exemplaires pour dissuader les trafiquants

Les autorités africaines multiplient les actions répressives pour endiguer ce phénomène. En Namibie, Xinfeng Investments fait l’objet d’une enquête pour extraction illégale de lithium et destruction de sites ancestraux. Au Nigeria, les forces de l’ordre ont procédé à de nombreuses arrestations de mineurs chinois clandestins entre 2020 et 2023 dans plusieurs États. Le Ghana marque également sa fermeté avec la condamnation d’Aisha Huang, surnommée la « reine du Galamsey », à quatre ans et demi de prison. Cette sentence témoigne de la volonté des États africains de ne plus tolérer ces pratiques qui les privent chaque année de milliards de dollars de revenus.

Des pratiques radicalement différentes dans les grands pays miniers

Le comportement des entreprises chinoises en Afrique contraste nettement avec leurs pratiques dans les pays miniers développés comme l’Australie et le Canada. Dans ces nations, les sociétés chinoises se conforment strictement aux réglementations environnementales et sociales. En Australie, les investisseurs chinois respectent scrupuleusement le code minier et les procédures d’obtention des permis, sous peine de sanctions immédiates et de retrait de leurs licences d’exploitation. Au Canada, les entreprises chinoises se soumettent aux consultations obligatoires des communautés autochtones et aux études d’impact environnemental approfondies. Cette différence de comportement révèle une stratégie d’exploitation opportuniste en Afrique, profitant de la fragilité des institutions et des systèmes de contrôle.

Un défi continental complexe

La lutte contre l’exploitation minière illégale ne se limite pas aux seuls acteurs chinois. Les réseaux de contrebande impliquent également des nationaux et des ressortissants d’autres pays africains, créant un enchevêtrement d’intérêts qui complique l’éradication du phénomène. Les gouvernements africains tentent de reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles face à ces nouvelles formes de colonisation économique. Cette bataille juridique et policière représente un tournant majeur dans la protection du patrimoine minier africain et la préservation des droits des populations locales.