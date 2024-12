Maghreb: ce pays choisi pour accueillir la CAN U17

Après l’attribution de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Maroc continue d’attirer les compétitions majeures du continent. La Confédération Africaine de Football vient d’annoncer que le royaume chérifien organisera la CAN des moins de 17 ans, du 30 mars au 19 avril 2025. Cette décision, prise lors de la réunion du comité exécutif à Marrakech sous la présidence de Patrice Motsepe, témoigne de la confiance renouvelée de la CAF envers les infrastructures et la capacité organisationnelle marocaine.

Un calendrier continental dense pour 2025

La programmation africaine de 2025 prend forme avec l’attribution simultanée de deux compétitions majeures des jeunes. Pendant que le Maroc accueillera les U17, la Côte d’Ivoire hébergera la CAN U20 du 26 avril au 18 mai. Ces tournois représentent l’avenir du football africain et mettront en lumière les talents émergents du continent. Le Maroc et la Côte d’Ivoire démontrent ainsi leur engagement dans le développement du football des jeunes, crucial pour l’évolution du sport sur le continent.

Publicité

Des équipes déjà qualifiées et prêtes pour le défi

Les sélections marocaines U17 et U20 ont déjà assuré leur participation à ces compétitions continentales grâce à leurs performances lors des tournois qualificatifs de l’Union nord-africaine de football. Ces qualifications, obtenues en novembre dernier respectivement au Maroc et en Égypte, permettront aux jeunes Lions de l’Atlas de défendre leurs chances à domicile. Cette double qualification souligne la qualité de la formation marocaine et augure des confrontations passionnantes lors des phases finales. Le royaume pourra ainsi conjuguer l’organisation d’un événement majeur avec l’ambition sportive de briller devant son public.