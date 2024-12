Maghreb : ce pays devient membre d’une banque panafricaine

Photo Tripadvisor

Dans une démarche visant à revitaliser son économie et renforcer ses échanges commerciaux avec le continent, la Libye a officiellement adhéré à la Banque africaine d’import-export (Afreximbank). Cette annonce, faite le mardi 24 décembre par l’institution panafricaine, marque une étape significative pour le pays d’Afrique du Nord, confronté depuis plus d’une décennie à des crises politiques et sécuritaires.

Avec l’adhésion de la Libye, Afreximbank se rapproche de son objectif d’une couverture continentale totale. Ce développement place désormais la Libye parmi les 53 États membres de la banque panafricaine dédiée à la promotion du commerce intra et extra-africain.

Pour le ministre libyen des Finances, Khaled Al-Mabrouk Abdullah, cette intégration est cruciale pour le redressement économique de la Libye et son rôle en tant que carrefour du commerce régional. « Cette étape marque un tournant décisif dans nos efforts de reconstruction économique et de réintégration dans les échanges commerciaux africains », a-t-il affirmé.

L’adhésion à Afreximbank ouvre la porte à plusieurs initiatives visant à stimuler l’économie libyenne. Parmi les projets prioritaires identifiés, la zone franche de Misrata et la construction d’une route reliant la Libye au Tchad et au Niger figurent en bonne place. Ces infrastructures devraient renforcer les flux commerciaux intra-africains et favoriser une intégration régionale plus fluide.

En outre, la Banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce (BSIC), basée en Libye, bénéficiera d’une assistance technique et financière pour étendre ses activités en Afrique de l’Est. Parallèlement, Afreximbank apportera un soutien aux exportateurs libyens, notamment par des formations spécialisées et des financements adaptés, afin de faciliter leur accès aux marchés africains.

Selon Benedict Oramah, président d’Afreximbank, cette adhésion renforce la pertinence de la banque à travers le continent. « La Libye possède des liens historiques avec le reste de l’Afrique, ce qui la positionne comme un acteur essentiel pour le développement du commerce et l’intégration économique continentale », a-t-il déclaré.

En tant qu’institution financière de premier plan, Afreximbank joue un rôle clé en finançant des projets publics et privés. Avec des actifs et garanties atteignant 37,3 milliards de dollars en décembre 2023, et des fonds propres de 6,1 milliards de dollars, elle demeure un pilier pour le financement des échanges commerciaux africains.

En rejoignant Afreximbank, la Libye se donne les moyens de relancer son économie tout en participant activement à l’intégration économique africaine. Ce partenariat stratégique marque une étape importante pour la reconstruction du pays, mais également pour le renforcement des échanges commerciaux sur tout le continent.

Cette initiative, à la croisée des ambitions nationales et des dynamiques continentales, pourrait contribuer à réaffirmer le rôle de la Libye en tant que plaque tournante du commerce africain et à créer des opportunités économiques durables pour les générations futures