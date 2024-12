Maghreb: ce pays se lance à la conquête de l’Amérique dans ce domaine

Photo DR

L’huile d’olive représente un patrimoine ancestral pour les pays du Maghreb, où les oliviers façonnent les paysages depuis des millénaires. Selon les experts du Conseil oléicole international, cette région abrite certaines des plus anciennes variétés d’oliviers au monde, donnant des huiles aux caractéristiques organoleptiques uniques. Des chercheurs soulignent que la production d’huile d’olive maghrébine bénéficie d’un climat méditerranéen idéal et de techniques traditionnelles transmises de génération en génération, aujourd’hui enrichies par des méthodes modernes d’extraction.

Une success story née dans les hauts plateaux algériens

La marque d’huile d’olive Dahbia, créée par Hakim Alilèche à Ain Oussera dans la wilaya de Djelfa, illustre le potentiel de l’oléiculture algérienne sur la scène internationale. Après vingt ans d’efforts et d’investissements, cette exploitation conjugue tradition et innovation, excluant totalement pesticides et engrais chimiques au profit de méthodes biologiques. Cette approche rigoureuse a permis à Dahbia de décrocher plus d’une vingtaine de distinctions et médailles d’or lors des concours internationaux les plus prestigieux du secteur.

Une stratégie d’expansion ambitieuse vers l’Amérique du Nord

L’entreprise, qui commercialise actuellement son huile principalement en Algérie et en France, prépare son entrée sur le marché nord-américain. Les autorisations nécessaires ont été obtenues auprès de l’USDA et de la FDA, ouvrant la voie aux premières exportations vers les États-Unis dès janvier 2025. La distribution sera initialement assurée via la plateforme Amazon, permettant de toucher simultanément les consommateurs américains, canadiens et mexicains. Pour accompagner cette expansion, Dahbia prévoit de multiplier par huit sa capacité de production, passant de sept à soixante tonnes annuelles.

Excellence et innovation au service de la qualité

Le succès de Dahbia repose sur une démarche scientifique pointue. L’entreprise suit scrupuleusement les normes internationales édictées par le Conseil oléicole international, de la culture des oliviers jusqu’au stockage du produit final. La triture à froid et les techniques d’extraction modernes garantissent une huile extra-vierge de première qualité, répondant aux attentes des consommateurs les plus exigeants. Sur le marché intérieur algérien, la demande reste très forte, témoignant de l’appréciation des consommateurs locaux pour ce produit d’excellence.

Cette expansion vers l’Amérique du Nord marque une étape cruciale pour l’huile d’olive algérienne. Au-delà de la diaspora traditionnellement acquise aux produits du pays, comme l’a démontré le succès de la pâte à tartiner El Mordjene en France, Dahbia ambitionne de séduire un public international diversifié. La reconnaissance obtenue lors des concours mondiaux et le respect des standards internationaux les plus stricts positionnent favorablement la marque pour réussir ce pari ambitieux sur les marchés nord-américains.