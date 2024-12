Maghreb: ce pays veut multiplier les lignes maritimes en Afrique

Mohammed VI (Photo DR)

Le Maroc poursuit son ambition d’expansion maritime avec l’annonce d’une nouvelle ligne commerciale reliant Agadir à Dakar. Cette initiative, dévoilée par le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur Omar Hejira devant la Chambre des conseillers, marque une étape significative dans la stratégie maritime du royaume.

Le gouvernement marocain affiche une volonté claire de renforcer sa connectivité maritime avec l’Afrique, se déclarant ouvert à toutes les propositions et entreprises souhaitant établir des liaisons entre les ports marocains et africains. Cette politique s’inscrit dans une vision plus large de développement des échanges commerciaux régionaux afin de renforcer la présence marocaine sur le reste du continent.

Une stratégie de développement maritime ambitieuse

La concrétisation de cette vision s’est manifestée récemment par la signature d’un protocole d’accord à Agadir entre Atlas Marine, une société britannique, et des partenaires marocains et sénégalais. Cette collaboration illustre parfaitement la capacité du Maroc à maintenir et développer des partenariats internationaux significatifs, et ce, malgré les tensions régionales, notamment avec l’Algérie.

Cette initiative s’aligne parfaitement avec les directives royales énoncées par Mohammed VI en novembre 2023, appelant à la constitution d’une flotte nationale de marine marchande compétitive. L’objectif est de renforcer la position maritime du Maroc tout en stimulant le développement économique de ses régions, particulièrement dans la zone du Sahara occidental (et par la même occasion, confirmer sa marocanité).

Une vision d’intégration régionale

Le développement de ces nouvelles routes maritimes témoigne de l’engagement du Maroc dans le renforcement de l’intégration économique africaine. Cette stratégie vise non seulement à consolider la position du royaume comme hub maritime régional, mais également à générer des retombées économiques significatives pour les populations locales. Une confirmation de l’attrait marocain au niveau régional et international, le pays restant particulièrement attractif aux yeux de ses partenaires malgré le sujet du Sahara occidental.