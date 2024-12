Maghreb : comment ce pays compte en finir avec la contrefaçon

Photo DR

Pour protéger ses marques commerciales et booster la compétitivité du « made in Algeria », l’Algérie élabore une stratégie nationale de lutte contre la contrefaçon. Portée par une commission interministérielle, cette initiative vise à garantir la qualité des produits algériens et leur protection juridique, à l’échelle locale comme internationale.

Lors d’un atelier organisé le 7 décembre 2024, Ahmed Ali Salah, représentant du ministère de la Justice, a souligné que ce plan repose sur une collaboration renforcée entre divers secteurs : justice, commerce, douanes et industrie. L’objectif est d’établir des tribunaux de commerce spécialisés pour traiter les litiges liés à la contrefaçon et de développer des laboratoires de normalisation capables de certifier les produits selon les normes internationales.

Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de diversification économique, dans un contexte où l’Algérie ambitionne de s’intégrer pleinement à des zones comme la Zone de libre-échange africaine. Elle vise non seulement à sécuriser les droits de propriété intellectuelle, mais également à attirer des investisseurs étrangers tout en valorisant le potentiel économique national.

En adoptant une approche proactive et coordonnée, l’Algérie espère construire un environnement commercial compétitif, propice à l’essor de ses marques sur les marchés régionaux et mondiaux. Cette initiative témoigne de la volonté du pays de se positionner comme un acteur économique clé tout en protégeant les produits locaux contre la concurrence déloyale.