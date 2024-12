Maghreb: deux pays veulent renforcer leurs liens dans le secteur des travaux publics

© Pixabay

Les liens de coopération entre l’Algérie et la Tunisie franchissent une nouvelle étape dans le domaine des travaux publics. Une rencontre ministérielle récente entre M. Lakhdar Rekhroukh, ministre algérien des Travaux publics, et Mme Sarra Zaafrani Zenzri, ministre tunisienne de l’Équipement et de l’Habitat, marque la volonté des deux nations maghrébines de consolider leur partenariat stratégique. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de renforcement des infrastructures communes et témoigne de l’engagement des deux pays à optimiser leurs ressources et leur expertise technique.

Grands projets et développement des infrastructures

La rencontre ministérielle a permis d’explorer plusieurs axes de collaboration, notamment la réalisation de projets majeurs d’infrastructure. Les échanges ont particulièrement porté sur le développement des réseaux routiers et autoroutiers, secteurs où les entreprises algériennes ont acquis une expertise significative. L’accent a été mis sur l’importance des infrastructures de base comme catalyseur du développement économique régional.

Synergie des compétences techniques

L’un des points focaux de cette coopération réside dans la mutualisation des savoir-faire. Le secteur ferroviaire et le transport guidé, domaines où l’Algérie possède une expérience substantielle, constituent des axes privilégiés de collaboration. Cette approche vise à créer une complémentarité technique entre les entreprises des deux pays.

Formation et développement des compétences

Les deux parties ont également souligné l’importance du volet formation dans leur partenariat. Cette dimension éducative vise à renforcer les capacités techniques des professionnels du secteur, garantissant ainsi la pérennité et l’efficacité des projets communs. Le partage des connaissances et l’échange d’expertise s’inscrivent comme des priorités dans cette coopération bilatérale.