Maghreb : hausse des salaires annoncée pour certains travailleurs

Le président Abdelmadjid Tebboune vient de franchir une étape importante pour le secteur éducatif algérien en approuvant un nouveau projet de loi visant à transformer les conditions des travailleurs de l’éducation nationale. Ce texte, adopté lors du récent Conseil des ministres, marque une avancée significative en matière de reconnaissance et de valorisation des efforts fournis par les enseignants et les autres acteurs du système éducatif.

L’une des principales mesures de cette réforme concerne les augmentations de salaire. Ces revalorisations, qui concernent l’ensemble des employés du secteur, oscillent entre 3 000 et 12 000 dinars, en fonction des grades et des fonctions. Sont concernés les enseignants des différents cycles : primaire, secondaire et supérieur ainsi que le personnel administratif, technique et les employés des cantines scolaires.

Fruit de discussions approfondies entre le ministère de l’Éducation nationale et les syndicats, ces ajustements salariaux étaient attendus depuis longtemps. Les partenaires sociaux plaidaient en effet pour une révision substantielle des rémunérations afin de répondre aux défis croissants du secteur et d’encourager la motivation des travailleurs. Au-delà des salaires, cette réforme va plus loin en proposant des modifications structurelles visant à améliorer les conditions de travail et les perspectives de carrière dans l’éducation nationale. Parmi les mesures phares :

Création d’un statut d’enseignant distingué : Cette nouvelle catégorie vise à reconnaître les mérites des enseignants les plus expérimentés et performants, tout en offrant des opportunités de promotion plus rapides et valorisantes.

: Cette nouvelle catégorie vise à reconnaître les mérites des enseignants les plus expérimentés et performants, tout en offrant des opportunités de promotion plus rapides et valorisantes. Révision des parcours de carrière : Les classifications et les promotions seront ajustées pour garantir une évolution professionnelle plus fluide et motivante.

: Les classifications et les promotions seront ajustées pour garantir une évolution professionnelle plus fluide et motivante. Congés professionnels rémunérés : Les enseignants pourront désormais bénéficier de congés payés pour suivre des formations spécialisées, leur permettant ainsi d’acquérir de nouvelles compétences et de répondre aux exigences pédagogiques modernes.

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Said Saadaoui, a salué cette réforme en insistant sur son caractère inclusif et durable. Selon lui, ces mesures viennent renforcer les acquis précédents sans les compromettre, tout en créant les conditions nécessaires à une meilleure stabilité du système éducatif. « Cette réforme reflète notre volonté de reconnaître les efforts inlassables des acteurs de l’éducation et d’assurer un avenir stable et prometteur à l’école algérienne », a déclaré le ministre. Il a également souligné l’importance d’améliorer les conditions de travail et de donner plus de flexibilité aux enseignants, notamment dans l’organisation de leurs horaires.

Cette réforme représente une étape cruciale pour le secteur éducatif en Algérie, un pilier fondamental du développement national. En revalorisant les salaires et en modernisant les conditions de travail, le gouvernement aspire à rendre les métiers de l’éducation plus attractifs, tout en garantissant une qualité d’enseignement renforcée.