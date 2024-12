Maghreb: la Banque mondiale félicite la progression de l’économie de ce pays

© Andrew Caballero-Reynolds, AFP

La région du Maghreb connaît depuis plusieurs années une transformation économique remarquable, caractérisée par une diversification progressive des activités et une intégration croissante dans les échanges internationaux. Les pays maghrébins ont développé des stratégies distinctes pour moderniser leurs économies, renforcer leur compétitivité et attirer les investissements étrangers. Cette dynamique régionale s’illustre particulièrement à travers le cas de l’Algérie, dont les performances récentes retiennent l’attention des institutions financières internationales.

Une croissance robuste portée par des fondamentaux solides

L’économie algérienne affiche une santé éclatante selon Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA. Le pays enregistre un taux de croissance impressionnant oscillant entre 3,9% et 4% annuellement depuis la fin de la crise sanitaire. Cette performance repose sur plusieurs piliers, notamment le secteur des hydrocarbures qui demeure un moteur essentiel des exportations. Toutefois, l’effort de diversification économique porte ses fruits, avec une augmentation notable des recettes hors hydrocarbures et un développement soutenu de secteurs prometteurs comme l’agriculture, le tourisme et l’économie numérique.

Publicité

Une gestion macroéconomique prudente face aux défis mondiaux

La maîtrise de l’inflation constitue l’une des réussites majeures de la politique économique algérienne. Alors que de nombreux pays peinent à contenir la hausse des prix, l’Algérie maintient des tarifs relativement abordables sur son marché intérieur. Les réserves de change du pays atteignent désormais l’équivalent de 16 mois d’importations, témoignant d’une gestion prudente des ressources nationales. Le gouvernement algérien a également fait le choix d’une politique sociale ambitieuse pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens, une stratégie que peu de nations peuvent se permettre actuellement selon la Banque mondiale.

Des perspectives prometteuses pour le rayonnement continental

L’Algérie possède les atouts nécessaires pour devenir un acteur économique majeur en Afrique. Sa position géographique stratégique lui permet d’envisager un rôle central dans les échanges commerciaux et technologiques avec les pays du continent. La Banque mondiale encourage d’ailleurs le pays à intensifier ses efforts de communication pour mieux faire connaître ses avancées économiques. Le renforcement des infrastructures et l’amélioration du climat des affaires créent un environnement propice aux investissements directs étrangers. Cette dynamique pourrait faire de l’Algérie un véritable catalyseur du développement économique africain, capable de stimuler la création d’emplois qualifiés et la diffusion des technologies à travers le continent.