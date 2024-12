Maghreb: la FIFA choisit ce pays pour accueillir son bureau Afrique 

Gianni Infantino ©Maxppp

Un accord historique a été signé lundi soir au Palais des Congrès de Marrakech, désignant le Maroc comme pays hôte du siège du bureau Afrique de la FIFA. Cette signature, qui s’est déroulée en marge des CAF Awards 2024, a réuni Aziz Akhannouch, chef du gouvernement marocain, Gianni Infantino, président de la FIFA, et Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Cet accord majeur s’inscrit dans une vision globale de développement du football africain, reflétant l’engagement de la FIFA à promouvoir ce sport sur le continent. L’instance internationale reconnaît ainsi l’importance du football comme vecteur universel de valeurs éducatives et culturelles, tout en soulignant son rôle dans le développement social.

Un engagement mutuel pour le développement du football

Le gouvernement marocain et la FRMF se sont engagés à mettre en place diverses mesures pour faciliter l’installation et le fonctionnement de ce bureau africain. Parmi ces dispositions figurent notamment l’accompagnement des projets de la FIFA et la simplification des procédures administratives pour l’installation des employés étrangers au Maroc.

Cette décision intervient dans un contexte particulièrement favorable pour le Maroc, qui vient d’obtenir, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, l’organisation de la Coupe du monde 2030. Lors de la cérémonie de signature, Aziz Akhannouch a souligné que cette installation témoigne de la confiance accordée au royaume par les institutions sportives internationales.

Une reconnaissance internationale pour le football marocain

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé sa satisfaction quant à la signature de cet accord, mettant en avant son impact positif sur le développement du football marocain, africain et mondial. Il a notamment salué le rôle crucial du roi Mohammed VI dans l’essor du football continental, tout en louant les efforts considérables déployés par la FRMF et le gouvernement marocain pour promouvoir ce sport.