Maghreb: la France dénonce des accusations infondées

Macron et Tebboune (Photo AP)

Une nouvelle tension diplomatique est apparue entre la France et l’Algérie avec la convocation de l’ambassadeur français Stéphane Romatet par les autorités algériennes. Cette convocation fait suite à des accusations graves concernant une prétendue implication des services de renseignement français dans une campagne de déstabilisation de l’Algérie.

Face à ces accusations, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a réagi fermement, qualifiant ces allégations d’infondées et surtout, de fantaisistes. Il a également assuré l’ambassadeur français de son soutien total, tout en réaffirmant la volonté de la France de maintenir des relations constructives avec l’Algérie, malgré un contexte diplomatique relativement tendu.

Une crise diplomatique qui s’aggrave

Les relations franco-algériennes traversent actuellement une période particulièrement tendue, marquée notamment par le retrait de l’ambassadeur algérien à Paris depuis juillet 2023. Cette décision faisait suite à la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental, un sujet particulièrement sensible pour Alger.

La situation s’est davantage compliquée avec les déclarations du ministre français de l’Intérieur sur les laissez-passer consulaires et sa volonté de remettre en question l’accord franco-algérien de 1968 sur l’immigration. Un sujet social hautement sensible actuellement en France et qui pourrait avoir un impact significatif pour les prochaines élections. L’arrestation récente de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal à Alger n’a fait qu’exacerber les tensions.

Perspectives d’avenir incertaines

Malgré ces tensions, Paris continue d’affirmer sa volonté de maintenir le dialogue avec Alger, s’appuyant sur la feuille de route établie en 2022 par les présidents Macron et Tebboune. Cependant, l’accumulation des points de friction et l’absence d’ambassadeur algérien à Paris depuis plus de quatre mois laissent présager une période difficile dans les relations bilatérales. Qu’elles soient politiques, économiques ou autre, la France et l’Algérie se trouvent désormais à un tournant historique et important, qui pourrait redéfinir les relations entretenues d’ici les prochaines années.