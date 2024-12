Maghreb: la Russie va livrer une quantité record de blé

La Russie continue de dominer le marché mondial du blé en 2024, renforçant sa position de premier exportateur malgré les tensions géopolitiques liées à la guerre en Ukraine. Cette puissance céréalière a su maintenir et même augmenter ses exportations grâce à des récoltes abondantes et une stratégie commerciale agressive, lui permettant d’atteindre des volumes d’exportation sans précédent vers de nombreuses régions du monde, particulièrement vers l’Afrique et le Moyen-Orient.

Le Maroc, nouvelle cible stratégique de Moscou

Les ambitions russes se concrétisent désormais au Maroc avec un objectif ambitieux : livrer un million de tonnes de blé tendre pour la campagne 2024-2025. Cette stratégie a déjà porté ses fruits puisque depuis juillet 2024, plus de 650 000 tonnes de blé russe ont été acheminées vers le royaume chérifien. La signature d’un protocole d’accord le 29 novembre à Casablanca entre la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses et Rusgrain Union témoigne de cette dynamique. Eduard Zernin, président de l’Union des exportateurs et producteurs russes de céréales, projette même d’augmenter ces livraisons à 1,5 million de tonnes annuelles dans les années à venir.

Publicité

La France perd du terrain sur son marché historique

Le bouleversement du marché céréalier marocain est spectaculaire. Traditionnellement dominé par la France, il voit depuis août 2024 la Russie occuper la première place des fournisseurs. Les chiffres de novembre 2024 illustrent ce changement : sur les 312 909 tonnes de blé importées par le Maroc, 124 379 tonnes provenaient de Russie, reléguant la France à la deuxième position avec 80 847 tonnes, suivie par l’Allemagne avec 32 929 tonnes. Cette redistribution des cartes s’explique notamment par une récolte française en baisse significative cette année.

Un accord prometteur pour les deux parties

Le protocole d’accord signé entre les deux pays, prévu pour une durée d’un an renouvelable, ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce céréalier russo-marocain. Le Maroc figure désormais parmi les dix premiers clients de la Russie pour le blé tendre, une position qui renforce les liens commerciaux entre les deux nations. Cette collaboration permet au Maroc de sécuriser son approvisionnement en céréales, élément essentiel pour sa sécurité alimentaire, tandis que la Russie consolide sa présence sur le marché maghrébin. Les exportateurs russes et les négociants marocains ont établi un système efficace d’importation et de distribution auprès des meuniers locaux, garantissant une chaîne d’approvisionnement fluide et régulière.