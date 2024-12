Maghreb: modernisation d’un réseau de transport

L'intérieur d'un bus (ph. d'illustration)

La dynamique de transformation des infrastructures de transport dans la région du Maghreb se poursuit avec des projets ambitieux. Au Maroc, un chantier de grande envergure est en préparation : les travaux du Bus à haut niveau de service (BHNS) d’Agadir, un système de transport moderne et efficace, devraient débuter dès l’année prochaine. Ce projet vise à renforcer la mobilité urbaine et à relier les zones périphériques, tout en répondant aux besoins croissants d’une population en pleine expansion.

Ce programme prévoit la création de deux nouvelles lignes stratégiques, identifiées comme L2 et L3, qui viendront compléter le réseau de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de l’agglomération. La ligne L2, déjà inscrite dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 2015, connectera Agadir à Inzegane et Aït Melloul, tandis que la ligne L3, conçue dans le cadre de l’étude de restructuration du réseau de bus de 2021, desservira les zones industrielles et franches de Drarga, ainsi que les localités de Dcheira et Inzegane. Ces deux nouvelles lignes croiseront les lignes L1 et L2 à des pôles d’échanges stratégiques, optimisant ainsi l’interconnexion des trajets.

Au-delà de leur tracé, ces lignes promettent des bénéfices significatifs pour les habitants et les visiteurs d’Agadir. Avec une capacité quotidienne estimée entre 40 000 et 60 000 passagers, elles offriront une solution de mobilité durable pour plus d’un million de personnes, incluant aussi bien les résidents que les touristes marocains et étrangers. Les 35 stations prévues permettront une couverture étendue et un accès facilité aux principaux pôles urbains et économiques de la région.

Le lancement des études et des travaux marque un pas décisif dans la concrétisation de ce projet, qui s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation des transports publics. En reliant les centres névralgiques d’Agadir aux communes environnantes, le réseau BHNS ambitionne de fluidifier les déplacements, réduire les temps de trajet et encourager une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Ce projet, porté par un consortium d’entreprises, traduit également une stratégie de développement urbain intégrée, où l’accessibilité et la durabilité deviennent des priorités.

L’impact économique de ces infrastructures est également notable, avec la perspective de dynamiser les activités commerciales, industrielles et touristiques des zones desservies. Les agglomérations d’Inzegane, Aït Melloul, Drarga et Dcheira, dotées d’un fort potentiel économique, bénéficieront d’un réseau de transport optimisé, capable de soutenir leur croissance et d’améliorer la qualité de vie de leurs habitants.