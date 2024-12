Maghreb : plusieurs vols vers la France annulés, voici la raison

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a informé ses passagers de perturbations importantes sur ses vols à destination de la France en raison d’un mouvement de grève des contrôleurs aériens prévu le mardi 17 décembre 2024. Huit liaisons reliant l’Algérie aux aéroports de Lyon et Montpellier sont annulées, affectant principalement les vols depuis Alger et Oran.

Parmi les liaisons concernées figurent les vols aller-retour entre Alger et Lyon, Oran et Lyon, ainsi que ceux entre Alger et Montpellier. Ces perturbations risquent d’impacter de nombreux voyageurs, et la compagnie assure qu’elle mettra en œuvre les mesures nécessaires pour accompagner ses clients touchés. Pour toute assistance ou réacheminement, les passagers sont invités à contacter le service client ou à se rendre dans les agences commerciales d’Air Algérie.

Publicité

En parallèle, Air Algérie a récemment signé une convention avec la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) pour faciliter le voyage des patients nécessitant des soins à l’étranger. Cette initiative prévoit des réductions tarifaires allant jusqu’à 30 % et une inscription prioritaire sur liste d’attente pour ces voyageurs.

Une antenne dédiée au traitement des réservations sera également installée au siège de la CNAS afin de simplifier les démarches administratives. Cette collaboration vise à alléger les coûts des déplacements pour les malades et leurs accompagnateurs. Avec ces efforts conjoints, Air Algérie cherche à maintenir la confiance de ses clients tout en répondant aux imprévus générés par des circonstances externes.