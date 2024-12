Maghreb : Signature de 3 accords économiques de 350 millions €

Rabat. Photo: DR

Le Maroc et la Banque africaine de développement ont consolidé leur partenariat en signant trois importants accords de financement, totalisant 344,7 millions d’euros. Ces fonds soutiendront des projets clés dans les domaines de la gouvernance, de l’eau potable et du développement industriel, renforçant ainsi la résilience économique et environnementale du pays.

La signature, qui a eu lieu à Rabat, a rassemblé des personnalités de haut rang, dont Nadia Fettah, ministre marocaine de l’Économie, et Akinwumi Adesina, président du Groupe BAD, illustrant l’importance de ces engagements. Une fois les fonds débloqués, le plan de développement s’articulera comme suit :

Renforcer la gouvernance et la résilience climatique : Un prêt de 120 millions d’euros vise à améliorer la gestion économique, notamment à travers des réformes des entreprises publiques et une meilleure gouvernance sectorielle.

: Un prêt de 120 millions d’euros vise à améliorer la gestion économique, notamment à travers des réformes des entreprises publiques et une meilleure gouvernance sectorielle. Améliorer la gestion de l’eau potable : Avec 104,7 millions d’euros, ce projet cible la digitalisation, la sécurisation de la production et l’efficacité technique dans plusieurs régions marocaines.

: Avec 104,7 millions d’euros, ce projet cible la digitalisation, la sécurisation de la production et l’efficacité technique dans plusieurs régions marocaines. Développer la zone industrielle de Nador West Med : Doté de 120 millions d’euros, ce programme entend positionner le port de Nador comme une plateforme logistique et industrielle stratégique, stimulant l’économie régionale

Ces accords reflètent une volonté commune de favoriser un développement durable et inclusif. En renforçant les infrastructures critiques et en soutenant l’innovation, ce partenariat marque une étape essentielle dans la modernisation économique et environnementale du Maroc, tout en consolidant sa position comme hub industriel en Afrique.

Ce programme ambitieux confirme également le rôle clé de la BAD dans le soutien des priorités stratégiques des pays africains, avec une attention particulière portée à la durabilité et à l’impact social.