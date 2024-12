Maghreb: un état parmi les destinations les plus sûres au monde pour les voyageurs en 2025

Photo : iStock

Parcourir le monde représente une aventure passionnante, mais implique également une part d’incertitude et de prudence. Les voyageurs recherchent constamment des destinations où la sécurité et la tranquillité d’esprit sont garanties. Dans ce contexte, le Maroc émerge comme une destination privilégiée, offrant un environnement sécurisé qui rassure les explorateurs internationaux. La quête de sérénité lors des déplacements trouve écho dans les récentes évaluations des experts en gestion des risques.

La « Risk Map 2025 », élaborée par les prestigieuses agences Safeture et Riskline, a récemment mis en lumière la performance remarquable du Royaume chérifien en matière de sécurité. Cette étude approfondie, qui analyse méticuleusement les paramètres de risque à l’échelle mondiale, positionne le Maroc dans un groupe restreint de pays considérés comme particulièrement sécurisés.

Parmi les points saillants de cette cartographie, le Maroc se distingue comme l’un des trois seuls pays africains – aux côtés de la Namibie et du Botswana – présentant un niveau de risque qualifié de « faible ». Cette reconnaissance internationale intervient dans un contexte où le continent africain présente des réalités sécuritaires très diversifiées.

L’analyse comparative révèle que le Royaume du Maroc partage désormais le même échelon de sécurité que des nations reconnues mondialement, telles que la France, les États-Unis, l’Espagne et le Royaume-Uni. Cette équivalence témoigne de la stabilité et de la robustesse du dispositif sécuritaire marocain.

Sur l’échiquier mondial, certaines destinations comme le Canada, l’Islande, l’Australie, l’Allemagne et la Suisse sont catégorisées avec un risque « négligeable ». Le Maroc, bien que n’atteignant pas ce niveau ultime, démontre néanmoins une performance sécuritaire remarquable, notamment en comparaison avec ses voisins nord-africains.

En effet, alors que des pays comme la Mauritanie, la Libye et certaines régions algériennes sont classés à risque « critique », le Maroc se démarque par sa capacité à maintenir un environnement stable et protecteur pour les voyageurs internationaux.

Cette reconnaissance internationale s’appuie sur une évaluation rigoureuse intégrant multiple facteurs : sécurité générale, niveau de criminalité, risques sanitaires et environnementaux. Elle offre ainsi aux voyageurs un éclairage précieux pour planifier leurs déplacements en toute connaissance de cause.

Pour les aventuriers et les professionnels amenés à se déplacer, le Maroc se présente aujourd’hui comme une destination qui conjugue attractivité culturelle et garanties sécuritaires, un atout majeur dans un monde où la mobilité internationale requiert vigilance et discernement.