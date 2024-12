Maghreb: un leader énergétique va nouer une alliance sur le continent

Photo : Reuters

Ce week-end avait lieu le Salon international des ressources extractives et énergétiques (SIREXE). Organisé en Côte d’Ivoire, à Abidjan, ce salon était l’occasion pour les principaux acteurs régionaux de se rencontrer et échanger afin de mettre en place la nouvelle coopération énergétique africaine.

Pour l’occasion, ce salon aura donné lieu à des échanges fructueux. En effet, le géant algérien Sonatrach a annoncé avoir entamé de sérieuses discussions avec l’entreprise pétrolière ivoirienne, Petroci Holding. Cet accord, qui ne devrait pas tarder à être signé, permettra un transfert d’expertise technique entre les deux entités, en plus des échanges commerciaux classiques que ce type de contrat stipule.

Publicité

Deux entreprises africaines, sur le point de signer un accord

L’échange d’expertise reste toutefois l’axe numéro un de cette collaboration d’un nouveau genre. En effet, les professionnels ivoiriens bénéficieront des connaissances de l’entreprise algérienne qui, depuis quelques mois, annonce de nombreux projets, preuve de sa stabilité et de la reconnaissance (à l’échelle nationale, mais aussi internationale) de la qualité des travaux entreprise.

La Côte d’Ivoire, dont les ambitions sont très importantes, envisage effectivement de tripler ses capacités de production de pétrole, en passant de 60.000 barils par jour, à 200.000 barils par jour, d’ici à 2027. Pour parvenir à ce projet, il faudra donc investir massivement, 15 milliards de dollars vont d’ailleurs être débloqués, mais aussi apprendre et former des ingénieurs. C’est là où la Sonatrach jouera son rôle.

Du conseil pour un développement plus rapide et pérenne

Avec plus de 1.137 million de barils produits par jour, l’Algérie est l’un des plus gros pays producteurs de pétrole d’Afrique. La Sonatrach, en plus de partager ses compétences, devrait également autoriser le partage de technologie et conseiller sur le développement de nouvelles infrastructures afin d’accompagner les entreprises ivoiriennes du mieux possible et l’aider à atteindre ses objectifs.