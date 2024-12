Maghreb: les demandes d’investissement ont atteint 30 milliards $ dans ce pays

Abdelmadjid Tebboune (Photo DR)

Les économies maghrébines ont le vent en poupe. En effet, si le Maroc rayonne sur la scène internationale, c’est aussi le cas pour l’Algérie. Le gouvernement, par la voix du ministre du Commerce intérieur Tayeb Zitouni a annoncé lors du 29e Sommet du partenariat à New Delhi, une forte dynamique des investissements.

Selon les chiffres mis en avant à l’occasion de cet événement, l’Algérie aurait enregistré plus de 10.000 demandes d’investissements depuis 2020, ce qui représente, à l’heure actuelle, plus de 30 milliards de dollars. Le résultat, pour la classe politique nationale, des décisions prises par le président Abdelmadjid Tebboune depuis sont arrivées au pouvoir, qui ont renforcé l’attractivité du pays.

L’Algérie attire de plus en plus de capitaux

Au cours de ce sommet organisé en Inde, le ministre du Commerce intérieur, Tayeb Zitouni, s’est également félicité des rapports entretenus entre son pays et l’Inde. D’ailleurs, la participation à cette rencontre permettra aux deux pays (et à ceux également invités) de pouvoir nouer de nouvelles relations bilatérales, dans le but de développer de nouveaux partenariats stratégiques.

Plusieurs secteurs devraient notamment en bénéficier, comme celui des intrants et/ou celui des industries manufacturières et mécaniques. L’objectif ? L’Algérie souhaite rapidement renforcer la production locale et atteindre l’autosuffisance. Cela implique de nouveaux investissements sur place, mais aussi et surtout la création de nouveaux emplois, insufflant ainsi une nouvelle dynamique, et surtout, de l’export potentiel.

Une économie qui compte sur la scène internationale

Cet événement, organisé en Inde, l’a été par la Confédération indienne de l’industrie (CII) en collaboration avec le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT). Un événement international important, qui permet à l’Algérie de confirmer son statut de puissance économique en plein boom, sur laquelle il faudra forcément compter au cours des années à venir.