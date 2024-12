Maghreb : un pays des BRICS signe plusieurs accords stratégiques

Photo d'illustration

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a effectué une visite de travail en Algérie, pays du Maghreb, marquant une étape importante dans les relations bilatérales. À l’issue de la 7ᵉ session de la Commission binationale, les deux chefs d’État ont signé une déclaration de partenariat stratégique et plusieurs accords, reflétant leur engagement à renforcer leur coopération. Ces accords traduisent une volonté commune d’approfondir leurs liens économiques, politiques et sociaux pour faire face aux défis régionaux et internationaux.

Une coopération élargie sur divers fronts

Ce partenariat s’inscrit dans une vision partagée d’un continent africain stable et prospère. Cyril Ramaphosa a souligné que les deux pays comptent élargir leur coopération dans les domaines économique, scientifique et éducatif. Ils entendent également collaborer pour lutter contre les inégalités, la pauvreté et le chômage, des enjeux cruciaux pour le développement durable de l’Afrique. L’intensification des relations commerciales et l’encouragement des investissements bilatéraux ont également été convenus comme priorités stratégiques.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a, pour sa part, insisté sur l’importance de renforcer la voix du continent africain au sein des grandes institutions internationales telles que l’ONU et l’Union africaine (UA). L’Algérie et l’Afrique du Sud partagent une approche commune, privilégiant des solutions politiques négociées pour résoudre les conflits régionaux, tout en rejetant toute ingérence extérieure.

Des enjeux régionaux et internationaux au cœur des discussions

Outre les accords bilatéraux, les discussions ont couvert des questions géopolitiques d’actualité. Pretoria et Alger ont affirmé leur soutien au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, un sujet sensible sur la scène internationale. Les deux États ont également échangé sur les crises affectant plusieurs régions, notamment le Sahel, la Libye, le Soudan, et les zones en conflit en Afrique centrale et australe.

Dans une perspective plus large, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de promouvoir la stabilité et la paix, non seulement en Afrique, mais également au Moyen-Orient, en appelant à des solutions durables et inclusives.

Une trajectoire prometteuse pour l’avenir

Cette rencontre a marqué une étape significative dans les relations entre ces deux puissances africaines. Le partenariat entre l’Algérie et l’Afrique du Sud témoigne d’une vision commune pour une coopération renforcée au service du développement et de la souveraineté africaine. Les accords signés et les engagements pris ouvrent de nouvelles perspectives pour des échanges fructueux et une influence accrue sur la scène internationale.