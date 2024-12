Maghreb: un pays discute avec la Russie sur le Sahel

Vladimir Poutine (© POOL )

Les enjeux sécuritaires et géopolitiques au Sahel ont fait l’objet d’échanges approfondis lors d’une rencontre diplomatique de haut niveau à Alger. La réunion entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique, souligne l’importance croissante accordée à cette région stratégique par les puissances régionales et internationales.

L’entretien a permis aux deux responsables d’aborder plusieurs aspects des relations bilatérales russo-algériennes. Mikhaïl Bogdanov, également vice-ministre des affaires étrangères de la Russie, a transmis les salutations du président Vladimir Poutine à son homologue algérien, réaffirmant ainsi les liens étroits entre Moscou et Alger.

Publicité

Le diplomate russe a particulièrement mis en avant le caractère stratégique des relations entre les deux nations. Les discussions ont couvert un large éventail de sujets, dépassant le cadre strict des relations bilatérales pour s’étendre aux défis régionaux. La situation au Sahel a occupé une place centrale dans ces échanges, les deux parties partageant leurs analyses et perspectives sur les développements dans cette zone sensible.

Les échanges de vues sur la région sahélienne démontrent une volonté commune de contribuer à la stabilité régionale. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des efforts diplomatiques visant à renforcer la coopération politique entre la Russie et l’Algérie, deux acteurs majeurs dont l’influence sur les questions sahéliennes est significative.