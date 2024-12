Maghreb: un pays mise sur les drones pour renforcer la sécurité en prévision d’un grand rendez-vous

Photo d'illustration

L’ère numérique transforme radicalement les approches sécuritaires à l’échelle mondiale. Le Royaume du Maroc, pays hôte de deux événements sportifs majeurs à venir, déploie une stratégie ambitieuse axée sur l’intelligence artificielle et les technologies de pointe pour garantir un niveau de sécurité optimal. La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) marocaine engage une modernisation sans précédent de ses dispositifs en vue de ces rendez-vous planétaires.

Au cœur de cette révolution technologique, l’acquisition de vingt-six systèmes de drones marque un tournant décisif. Ces sentinelles volantes, pilotées par des agents spécialement formés, assureront la surveillance des frontières tout en contribuant à la lutte contre les activités illicites. La formation des policiers à l’analyse des images captées par ces aéronefs témoigne d’une approche globale intégrant tant l’équipement que la montée en compétences des effectifs.

Publicité

La métamorphose digitale s’étend également aux infrastructures de commandement. Les salles de contrôle, véritables centres névralgiques, bénéficient d’une modernisation complète permettant une connexion permanente avec les unités déployées sur le terrain. L’intelligence artificielle trouve sa place dans la gestion du trafic routier, préfigurant l’émergence de « villes sécurisées intelligentes« .

La préparation de la CAN 2025 catalyse cette transformation. Les principales villes hôtes – Rabat, Marrakech, Fès, Agadir et Tanger – voient leurs cellules sportives évoluer en équipes régionales de sécurité sportive, dotées de ressources humaines et matérielles renforcées. Casablanca accueille même un nouveau service régional dédié.

L’horizon 2030 et la Coupe du Monde impliquent un dispositif encore plus ambitieux. La DGSN enrichit son arsenal sécuritaire avec la création d’unités cynophiles dans les villes concernées. L’adhésion au programme « STADIA » d’Interpol illustre la volonté d’excellence et d’échange d’expertise internationale en matière de sécurisation des grands événements sportifs.

La formation demeure une priorité stratégique, comme en témoigne l’ouverture programmée d’une nouvelle école à Marrakech. Cette infrastructure s’inscrit dans une démarche plus large de modernisation des centres de formation, garantissant l’adaptation continue des forces de l’ordre aux enjeux sécuritaires contemporains.