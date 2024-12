Maghreb: un projet stratégique de ligne ferroviaire sera livré en avance

Dodi Achmad - Unsplash

Le paysage ferroviaire nord-africain connaît une transformation majeure avec plusieurs projets d’envergure en cours de réalisation. Parmi ces initiatives stratégiques, le chantier de la ligne Béchar-Tindouf-Gara Djebilet en Algérie marque une étape décisive. Ce projet, initialement prévu pour mi-2026, verra son achèvement anticipé à la fin 2025, selon les dernières déclarations du ministre des Travaux publics, Lakhder Rakhroukh.

L’infrastructure, s’étendant sur 950 kilomètres, représente un défi technique considérable, mobilisant des ressources humaines et matérielles importantes. Plus de 5000 employés, dont 3481 Algériens, participent activement à sa réalisation. Le projet bénéficie d’une collaboration étroite entre des entreprises publiques algériennes et le groupe chinois China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), alliant expertise locale et savoir-faire international.

Publicité

La répartition des travaux reflète l’ampleur du projet : un premier tronçon de 200 kilomètres reliant Béchar aux frontières de Beni Abbès, un deuxième de 175 kilomètres entre Oum El Assel et Tindouf, et un troisième segment majeur de 575 kilomètres. Les deux premiers tronçons, confiés à un consortium d’entreprises publiques incluant Infrarail, Infrafer et Cosider, devraient être achevés d’ici la fin du premier semestre 2025.

L’innovation technique caractérise ce projet d’envergure. Une usine de fabrication de traverses en béton, installée à Hassi Khebi, produit déjà plus de 34 000 unités. Le chantier dispose également d’une ligne de production de ballast d’une capacité quotidienne de 100 000 tonnes. Le groupe CRCC a déployé un parc impressionnant de plus de 1600 équipements lourds, dont 1500 dédiés aux travaux de terrassement.

Cette ligne ferroviaire s’inscrit dans une vision économique stratégique visant à valoriser les ressources minières de la région sud-ouest algérienne. En reliant le site de Gara Djebilet, qui abrite l’un des plus importants gisements de minerai de fer au monde, aux zones industrielles et portuaires du pays, ce projet promet de dynamiser le secteur minier tout en optimisant les coûts logistiques.

L’accélération du calendrier de livraison témoigne d’une volonté politique forte et d’une coordination efficace entre les différents acteurs du projet. Cette réalisation renforcera non seulement l’infrastructure de transport algérienne mais positionnera également le pays comme un partenaire crédible pour les investissements dans le secteur minier.