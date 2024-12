Maghreb: une nouvelle tendance divise experts et écologistes

Photo : iStock

Le panorama architectural de Marrakech connaît actuellement une transformation surprenante qui divise les experts et les passionnés de la ville. Perchés en hauteur, sur les terrasses et les toits, des palmiers émergent désormais comme des sentinelles urbaines, défiant les normes traditionnelles de plantation et soulevant de nombreux questionnements environnementaux et esthétiques.

Cette pratique émergente, baptisée par certains la « palmiérisation verticale », est née en réaction aux campagnes écologiques récentes qui remettaient en question la présence des palmiers dans l’espace public urbain. Les défenseurs de cette nouvelle tendance argumentent que certaines variétés de palmiers peuvent s’adapter à des conditions de croissance non conventionnelles, tandis que les écologistes manifestent leur profonde inquiétude.

Les spécialistes sont partagés sur cette technique innovante. Des botanistes affirment que des espèces spécifiques de palmiers possèdent une résilience remarquable, leur permettant de survivre dans des environnements moins traditionnels. Ces variétés, sélectionnées pour leur capacité à résister aux conditions climatiques difficiles, semblent capable de prospérer sans enracinement profond.

Parmi les exemples les plus marquants de cette tendance, on retrouve des établissements de prestige, dont certains appartenant à des personnalités internationales. L’hôtel de la star du football Cristiano Ronaldo illustre parfaitement cette nouvelle approche architecturale et paysagère, où les palmiers s’invitent désormais à des hauteurs inattendues.

Les écologistes, quant à eux, demeurent très critiques. Ils soulignent que les palmiers ont naturellement besoin d’être enracinés dans le sol pour se développer correctement et considèrent cette pratique comme une atteinte potentielle à l’esthétique urbaine traditionnelle de Marrakech.

Cette tendance soulève donc des interrogations profondes sur l’interaction entre architecture moderne, préservation environnementale et respect des écosystèmes urbains. Elle témoigne d’une volonté d’innovation qui ne fait pas consensus et qui pourrait redéfinir la perception des espaces verts dans les villes.