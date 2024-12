Maghreb : une société décroche le monopole des visas pour la France

Photo d'illustration

À partir d’avril 2025, les demandeurs de visas français en Algérie feront face à une transformation majeure du processus. L’entreprise française Capago International deviendra le gestionnaire exclusif des demandes de visas Schengen pour la France, remplaçant les prestataires actuels, TLSContact et VFS Global. Ce changement, confirmé par plusieurs sources, marque une nouvelle étape dans la gestion des visas en Algérie.

Capago International, forte de plus de 15 ans d’expérience, est reconnue pour son expertise dans l’externalisation des services administratifs liés aux voyages internationaux. Active dans plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient, l’entreprise mettra en œuvre une approche innovante et sécurisée pour simplifier les démarches des demandeurs. En Algérie, elle ouvrira des centres modernes à Alger, Oran, Annaba et Constantine. Ces infrastructures offriront une gamme de services, allant de la collecte des données biométriques à la gestion des rendez-vous et des paiements, avec des solutions adaptées au contexte local.

Publicité

Ce changement s’inscrit dans une stratégie visant à améliorer l’efficacité des processus administratifs tout en renforçant la sécurité. Capago entend ainsi garantir une expérience fluide et accessible pour les utilisateurs. À noter que les prestataires actuels fermeront leurs portes une fois le nouveau système pleinement opérationnel.

Avec cette transition, Capago International s’affirme comme un acteur clé dans la gestion des visas français en Algérie, promettant des services modernes et une meilleure satisfaction des demandeurs. Ce développement met également en lumière l’importance croissante d’une gestion intégrée et sécurisée des mobilités internationales.