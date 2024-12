Maghreb: voici la meilleure compagnie aérienne en Afrique en 2024

Photo de Kenny Eliason sur Unsplash

Le paysage aérien africain affiche une intensité concurrentielle remarquable, avec plusieurs transporteurs qui déploient des stratégies ambitieuses pour conquérir les marchés du continent. Ethiopian Airlines, South African Airways, Kenya Airways et Royal Air Maroc se livrent une bataille féroce pour attirer les voyageurs et étendre leurs réseaux. Cette compétition stimule l’innovation dans les services, la modernisation des flottes et l’amélioration constante de l’expérience client, transformant progressivement le transport aérien africain.

Une reconnaissance internationale prestigieuse

Royal Air Maroc vient de décrocher pour la deuxième année consécutive le titre de « Meilleure Compagnie Aérienne en Afrique » lors des GT Tested Reader Survey Awards. Cette distinction, décernée par le magazine américain Global Traveler, repose sur l’évaluation de 20 000 voyageurs expérimentés, particulièrement attentifs aux standards du tourisme haut de gamme. La récompense souligne la progression continue du transporteur marocain dans un marché africain hautement disputé.

L’excellence opérationnelle au cœur de la stratégie

Le succès de Royal Air Maroc repose sur une stratégie centrée sur l’innovation et la qualité de service. La compagnie a entrepris une modernisation significative de sa flotte, illustrée par l’acquisition récente d’un dixième Boeing 787-9 Dreamliner. Ces investissements matériels s’accompagnent d’une refonte des services au sol et en vol, démontrant la volonté du transporteur de rivaliser avec les standards internationaux les plus élevés.

Une influence grandissante sur la scène internationale

L’adhésion de Royal Air Maroc à l’alliance Oneworld depuis 2020 renforce considérablement son rayonnement mondial. Cette alliance, couronnée « Meilleure Alliance Aérienne » pour la quinzième année consécutive, offre à la compagnie marocaine un réseau de plus de 900 destinations à travers ses 13 membres. Cette connexion internationale permet à Royal Air Maroc de jouer un rôle crucial dans le désenclavement du continent africain et le développement des échanges commerciaux et touristiques entre l’Afrique et le reste du monde.